Det er meldt svært kaldt i store deler av Norge den kommende uken, på grunn av et høytrykk over hele Skandinavia.

Særlig i Sør-Norge er det ventet lave temperaturer, og iskald luft fra Sibir trekker innover landet fra midten av uka.

– Lokalt kan det bli svært kaldt. Vi vil nok kunne få minus 30 mange steder, sa Storm-meteorolog Stig-Arild Fagerli til TV 2 i helgen.

– Svært tøft

I Oslo er det meldt ned mot 18 minusgrader om nettene og sterk vind. På akuttovernattingstilbud for bostedsløse er det ventet stor pågang.

– Jeg tror ikke folk kan forestille seg hvor kaldt det er å gå ute en hel dag når det er så kaldt som nå, sier Marit Nybø, virksomhetsleder i Bybo i Kirkens Bymisjon.

– Samtidig er man ofte sliten og har kanskje våte klær. Jeg tenker av og til på det hvis jeg fryser på fingrene når jeg sykler til jobb. Å kjenne på kulde en hel dag er svært tøft, fortsetter Nybø.

De driver et akuttovernattingstilbud for tilreisende kvinner og par til hovedstaden. Ordningen er samordnet med Røde Kors, som tilbyr akuttovernatting til menn.

Her betaler man en symbolsk sum for en natt innendørs i varmen. Mange østeuropeere og andre tilreisende benytter seg av tilbudet.

Vil ha lavere terskel

I Oslo åpner det også akuttovernatting i regi av kommunen, gjennom Frelsesarmeen, når det er følte ti minusgrader utendørs. Det er helseetaten i kommunen som avgjør hvilke dager dette tilbudet skal åpnes.

Kirkens bymisjon er imidlertid kritiske til at dette tilbudet ikke er mer forutsigbart.

– Det burde være mye mer forutsigbart i disse kalde månedene, da burde det vært åpent hele tiden. For dem uten fast bosted er det helt avgjørende at dette tilbudet er åpent nå, sier Nybø.

– Det er mange kvelder i Oslo det er kaldt å være ute, selv på en kald høstkveld. Man legger lista veldig høyt når grensen er ti følte minusgrader, mener hun.



Fra 21. til 26. februar har tilbudet holdt åpent i Oslo. Frelsesarmeen opplyser til TV 2 at det nå er avgjort at det vil holde åpent i hvert fall frem til 2. mars.

Kirkens bymisjon har 78 plasser på sin akuttovernatting. Per nå er disse som oftest fylt opp hver natt.

– Vi må avvise noen hver kveld, men heldigvis kan vi i hvert fall på de kaldeste kveldene henvise dem videre til vintertilbudet hos Frelsesarmeen. Vi merker også at det er for lite tilbud for par, der er vi jevnt over sprengt på kapasiteten, sier Nybø.