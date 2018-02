Det har hun skrevet i et brev som hun sendte til president Donald Trump.

– Du vet, voksne liker ikke alltid å spørre om hjelp, sier Ava til amerikanske CBS News.

Åtteåringen hadde tenkt å gifte seg med bestevennen Jacob Hall. Men Jacob ble skutt og drept i en skoleskyting i Townville i South Carolina i 2016. Ava så på mens det skjedde.

Hun har beholdt Jacobs kosedyr, en Ninja Turtle som heter Mikey.

– Hva tenker du når du ser på Mikey?

– At Jacob er sammen med meg, svarer jenta.

Senvirkninger

Hun er sterkt preget av hendelsen i 2016. Ava har diagnosen posttraumatisk stresslidelse, og foreldrene underviser henne hjemme. Mor og far forteller at hun kan få voldsomme raserianfall hvor hun hyler og skriker. Etterpå husker hun ingen ting.

I august skrev hun et brev til president Trump hvor hun fortalte om den fryktelige hendelsen på skolen sin. Her skrev hun blant annet:

«Jeg hørte og så alt som skjedde. Jeg var veldig redd. Jeg vil aldri at det skal skje igjen. Skal du sørge for at barna har det trygt?»

Fire måneder fikk hun et brev tilbake fra Det hvite hus. Ava får ros for at hun deler historien sin, og i brevet heter det at skolen skal være et trygt sted.

Men Ava slo seg ikke til ro med svaret.

– Det var fint å høre at han ber for meg, sier Ava til CBS.

– Hjalp det?

– Jeg ville at han skulle si hvordan. Derfor skrev jeg et nytt brev, forteller åtteåringen.

Kommer med forslag

I det andre brevet kommer hun med forslag til hvordan barn kan være trygge.

– Min første idé er å skjerme barn og skoler fra vold, flytte skoler til tryggere områder og hjelpe barna å komme seg dit, sier hun.

Den foreløpig siste skoleskytingen i USA, der 19 år gamle Nikolas Cruz drepte 17 mennesker ved en skole i Parkland i Florida, har utløst en stor våpendebatt i USA.

Etter store demonstrasjoner mot den amerikanske våpenloven, lover Trump nå at Kongressen skal handle, det skriver Washington Post. Han har lagt inn et forslag om bedre bakgrunnsjekker og å heve aldersgrensen for å kjøpe våpen fra 18 til 21 år.

Tidligere denne uken uttalte presidenten at han mener at det å nekte lærere å ha våpen, setter elevene i større fare og at skolemassakren i Florida var et resultat av dette.

– En lærer kunne bare skutt ham før han visste ordet av det, uttalte han.

