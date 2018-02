Se video av alle høydepunktene øverst!

Crystal Palace-Tottenham 0-1

Tottenham kjemper i toppen av Premier League, mens Crystal Palace er involvert i bunnstriden.

Allikevel måtte Tottenham vente til halvannet minutt gjenstod av kampen før scoringen kom i bortekampen i Sør-London søndag. Harry Kane scoret målet som førte til tre sårt tiltrengte poeng for Spurs i toppen av Premier League-tabellen.

De tre satt imidlertid langt inne for Spurs og Kane, og blant annet leverte lagkameraten Serge Aurier en bom for historiebøkene da han - fem minutter før Kane headet inn 1-0 - klarte å tråkke på ballen da han skulle score på tomt mål.

Den skulle heldigvis for ivorianeren ikke bli avgjørende, da Kane reddet dagen noen små minutter senere da han headet inn matchvinnerscoringen mot Alexander Sørloths Palace.

– Det er et bevis på hvorfor du aldri må ta ut toppscoreren din. Han var til tider usynlig, og han brente de store sjansene som han normalt ikke gjør. Men så dukker han opp igjen og viser hvorfor han er Premier Leagues store målscorer sammen med Salah, sa Petter Myhre i TV 2s studio etter kampslutt.

Kanes 150. på klubbnivå: – Begynner å bli kjedelig

Scoringen var Kanes 24 i ligaen denne sesongen, og hans 150. på klubbnivå i karrieren. Og det i en alder av bare 24 år.

– Det visste jeg ikke. Jeg vil bare fortsette å score og vinne kamper. Vi hadde en tøff periode den siste måneden. Vi kom fint gjennom det og må holde flyten. Vi har kamper som vi føler vi kan vinne, sier storscoreren selv etter kampslutt.

Lagkamerat Eric Dier vet nesten ikke lenger hva han skal si om Spurs' talisman.

– Det begynner å bli kjedelig. Rekord etter rekord. Det er fantastisk. Hva mer kan jeg si? Han viste det igjen i dag, sa den engelske landslagsspilleren.

Skapte store sjanser - kunne fått straffe med en gang

Allerede fra start av i 1. omgang var Spurs-dominansen stor, mens Crystal Palace lå bakpå, var fornøyde med 0-0 og satser på kontringer.

Allikevel var vertene heldig som unnslapp straffespark imot allerede etter åtte minutter, da keeper Wayne Hennessey var klønete da han prøvde å bruke beina for å stoppe Ben Davies som skulle legge inn. Dommer Kevin Friend lot imidlertid fløyten være.

– Det er veldig sjeldent at det blir dømt på disse situasjonene, av en eller annen grunn. men det er klart at det er felling. Det er ikke tvil om at han blir tatt. hadde det vært ute på banen og en annen spiller, så hadde det blitt blåst. Det er ikke noen tvil om at det skulle vært straffe, sa Erik Thorstvedt i TV 2s Premier League-studio i pausen.

– Det hadde ikke trengt å være ute på banen engang. Hvis en utespiller hadde gjort det, så ville det vært dømt straffespark. Men igjen ser vi at keeperne slipper unna, la ekspertkollega Petter Myhre til.

Enorm Kane-sjanse

Omgangens eneste store sjanse oppstod da Harry Kane plutselig fikk en gratismulighet inne i feltet. Ballen falt til Premier League-toppscoreren, men Kane ble hindret av en sterk redning fra Hennessey.

Samme Kane trodde også at han hadde skaffet sitt lag straffespark etter en halvtime, da Timothy Fosu-Mensah la ham i bakken. Forseelsen betød straffespark, men Kane hadde befunnet seg i offsideposisjon da han mottok ballen, og dermed slapp vertene igjen med skrekken.

Sørloth knuste Spurs' maskinmann i nærduell

Med norske øyne ble det også rettet et søkelys mot Alexander Sørloths opptreden i sin første hjemmekamp for Palace, og Erik Thorstvedt gav Palace-spissen skryt for jobben han gjorde. Mye av oppmerksomheten gjennom de 90 minuttene ble på å gjøre jobben defensivt, og spesielt i en nærduell med maskinen Mousa Dembélé viste nordmannen at han har fysikken som skal til for å spille i denne ligaen.

– Det er en spiss som spiller forsvar. Men jeg synes han har greid seg bra. Han bruker muskler, og skaffer en del innkast til Palace. Han er mye fysisk involvert hele veien. Nøkkelsituasjonen hans i 1. omgang er der han viser at han kan knuse Dembélé. Ni av ti ganger vinne Dembélé den, men ikke mot Sørloth, sa Thorstvedt.

Enorm Kane-sjanse i 2.omgang - Sørloth nære scoring

Tottenham fortsatte å ha ballbesittelse i 2. omgang, og store sjanser ble også skapt. Først skjøt Christian Eriksen over etter rundt fem minutter, før Harry Kane fikk muligheten som helt umarkert da rundt ti minutter var spilt. På utrolig vis klarte imidlertid ikke målgrossisten å plassere ballen i hjørnet med sitt forsøk.

Etter drøye timen av oppgjøret var Sørloth nære ved å score sitt første mål på hjemmebane. Nordmannen ble spilt gjennom, men en susende sklitakling fra Serge Aurier hindret ham i å få avslutte fra kloss hold.

Spurs-back Ben Davies var også nære da rundt 20 minutter gjenstod. Waliseren snudde og skjøt lurt etter et hjørnespark, men Hennessey var raskt nede i hjørnet sitt og avverget med en fin variant.

Noen minutter senere prøvde Dele Alli å få straffespark, da han kastet seg i duell med samme Hennessey, men engelskmannen som har vært så heftig i søkelyset etter gjentatte filminger måtte se at Kevin Friend viftet bort situasjonen. Reprisene viste at dommeren hadde gjort rett, og at Alli igjen hadde oppsøkt situasjonen på en kunstig måte.

Kane var nære - så kom Auriers gigantmiss

Snaut åtte minutter før full tid var Kane nære igjen. Han dro en lekker tunnel på Alexander Sørloth etter et hjørnespark, og forsøkte å avslutte gjennom et mylder av spillere. Igjen slapp Palace med skrekken, da ballen spratt via et bein og i armene på Hennessey.

To minutter senere slapp de med skrekken igjen, da Spurs' største sjanse i kampen var et faktum. Ben Davies slo nok en gang inn fra venstre, og på bakerste stolpe hadde back-kollega Aurier lurt seg inn. Ivorianeren hadde tomt mål, og skulle bare bredside ballen inn, men tråkket på utrolig vis på ballen og klønet det hele bort.

– Vel er han forsvarsspiller. Men hvis du er fotballspiller, så skal du score der, sa TV 2s kommentator Espen Ween.

Holder følge med Liverpool

Minuttet etter var Kane nære igjen, men igjen gikk hans forsøk på utsiden av stolpen, men da 88 minutter var passert skulle Kane få sin scoring. Et hjørnespark fra Christian Eriksen fant veien til Kanes hode, og Premier Leagues toppscorer rev seg løs i duell med Damien Delaney og stanget inn sitt 24. ligamål for sesongen.

– Det var egentlig bare et tidsspørsmål, men den satt langt inne og det var veldig fortjent, sa Petter Myhre etter kampslutt.

Tre poeng betyr at Tottenham holder følge i topp fire-kampen, og ettersom i hvert fall ett av lagene i storkampen mellom Manchester United og Chelsea vil avgi poeng, har Spurs kommet godt fra denne Premier League-runden. Maurico Pochettinos lag er to poeng bak Liverpool på 2. plass.

1-0-seieren betyr også at Tottenham har vunnet nettopp 1-0 i fire strake Premier League-kamper mot Crystal Palace. Fem av de seks siste mot byrivalen har faktisk endt med de sifferne.

– Vi kontrollerte kampen og produserte mange sjanser. Det føltes som om det skulle bli en av de dagene hvor vi ikke skulle være i stand til å få målet. Det er fantastisk å klare det, sa Eric Dier etter kamp.