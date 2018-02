Se høydepunktene øverst!

Manchester United-Chelsea 2-1

Storkampen på Old Trafford søndag var en duell mellom Manchester United og Chelsea, men også en mellom José Mourinho og Antonio Conte.

Feiden mellom de to har vært tema i månedsvis, og søndag fikk José Mourinho sin revansje mot italieneren og sin gamle klubb.

De røde djevlene kom nemlig fra 0-1 i første omgang, og snudde oppgjøret etter scoringer av Romelu Lukaku og Jesse Lingard.

– Mourinho tar det mot Conte. Han snur 0-1 til 2-1. Den beste følelsen i verden for den mannen, sa kommentator Øyvind Alsaker etter kampslutt.

Utskjelte Lukaku, som forut for oppgjøret ikke hadde scoret et eneste mål i Manchester United-drakt mot ett av topplagene i ligaen, fikk sin revansje. Mot sin gamle klubb scoret han først 1-1-målet og serverte deretter Lingard matchvinnerscoringen.

– Det er svar på tiltale fra Lukaku. Det har vært masse kritikere mot ham, og han har helt avgjørende bidrag her, konkluderte Brede Hangeland da kun et par minutter gjenstod av oppgjøret.

Seieren betyr at de røde djevlene er tilbake på 2. plass i Premier League etter at Liverpool lånte den plassen over natten. Nå skiller seks poeng til Chelsea, som innehar 5. plassen i Premier League - den øverste av dem som ikke gir plass i neste sesongs Champions League.

Mourinho hyllet Chelsea

Etter kamp hyllet José Mourinho sin tidligere klubb.

– Vi slo et fantastisk lag. Jeg sier dette fordi de vant tittelen i fjor og kom fra en meget god kamp mot Barcelona. Alle følger den kampplanen jeg hadde satt før start, men Chelsea starter utrolig bra. De spilte rett og slett fantastisk, og er strukturerte. Willian er en enestående spiller og gjorde det vanskelig for oss i starten med den scoringen. Det kunne blitt uavgjort, men vi spilte mer selvsikkert i andre omgang og jeg syntes vi fortjente det, sa Manchester United-sjefen.

Lukaku: – Målet mitt var ikke en lettelse

Lukaku var selvsagt også veldig fornøyd etter kampslutt.

– Vi spilte mot et veldig godt lag. Vi var svært godt forberedt, men det var en veldig tøff kamp. Vi viser at vi er sterke mentalt. Målet mitt var ikke en lettelse, mer at jeg gjorde jobben jeg var satt til å gjøre og jeg har ikke tenkt noe over den kritikken jeg har fått i det siste, sa Romelu Lukaku etter kampen.

Slik var kampen: Tverrliggertreff med en gang fra gjestene

Den første halvtimen på Old Trafford forløp uten scoringer, men Chelsea var veldig nære allerede etter fire minutter. Marcos Alonsos flotte volleyinnlegg fant veien til Alvaro Moratas fot, og spanjolens skudd på volley gikk i tverrligeren og ut.

For de røde djevlenes del var det lengre mellom de store sjansene, selv om Alexis Sánchez var nære etter rundt 27 minutter. Dessverre for hjemmefansen klarte ikke chileneren å stable beina riktig da han ble foret inne i feltet, og det hele rant ut i et løst forsøk som Thibaut Courtois i Chelsea-buret kontrollerte.

Strålende Chelsea-kontring førte til mål

Da 31 minutter var spilt, kom Chelseas 1-0-mål. Willian, som nærmest er blitt en kulthelt på Stamford Bridge, satte selv fart på i en kontringssituasjon, og spilte Eden Hazard. Brasilianeren gikk deretter i bakrommet, der belgieren fant ham med en perfekt stikker.

Alene mot David de Gea kunne Willian valgt å bruke Alvaro Morata inne i feltet, men valgte i stedet å skyte knallhardt mot United-keeperens mål. Ballen føk i nettmaskene, selv om skuddet gikk så å si rett på den spanske keeperen,

– Willian kan spille til Morata, men banker den i stedet inn. Han skal vel få noe på den, en keeper av hans kvalitet. Willian lurer ham nok litt ved å se litt bort på Morata, sa TV 2s Premier League-ekspert Brede Hangeland da reprisene rullet over hans monitor fra kommentatorplass på Old Trafford.

Keeperspillet ble også tema i TV 2-studio i pausen, der Erik Thorstvedt så nærmere på situasjonen.

– De Gea viser med hele kroppsspråket sitt at han ikke er happy med den. Det er nok pasningsalternativet i midten som gjør at han åpner litt opp i det nærmeste hjørnet, men den går såpass tett på kroppen at han burde tatt den, sa den tidligere Premier League-keeperen.

Lukakus første mot topp-åtte

Drøyt fem minutter før pause utlignet vertene, da Romelu Lukaku for første gang denne sesongen fant veien til nettmaskene mot ett av de andre topplagene. Ingen av hans første tolv mål i ligaen som Manchester United-spiller hadde kommet mot noen av lagene som innehar de åtte øverste plassene på tabellen, men i denne sammenheng var 13 langt ifra noe ulykkestall.

Strålende kombinasjonsspill fra Nemanja Matic, Alexis Sánchez, Anthony Martial og målscorer Lukaku førte til at hjemmelaget klarte å brodere seg gjennom et tilsynelatende stengt Chelsea-forsvar, og med en kald avslutning sørget Manchester Uniteds spisstjerne for 1-1 til pause på Old Trafford.

– Der sitter kombinasjonene. Der er de tre essene involvert, sa Øyvind Alsaker fra kommentatorplass.

På de seks første kampene mot andre topp seks-lag denne sesongen hadde belgieren for øvrig også kun fire skudd på mål som fasit, og dermed smakte nok søndagens variant mot gamleklubben svært godt.

– Det er strålende mål i begge ender. Det går på få touch. Det er en strålende scoring, for Chelsea ligger godt etablert med mye folk. Allikevel klarer de å tre seg gjennom, og det er meget godt gjort av den trioen, sa Petter Myhre i pausen.

Lukaku nære akrobatisk scoring

Lukaku sørget også for det første virkelig øyebrynshevende øyeblikket etter hvilen, og det så langt ut i omgangen som halvveis. Et innlegg fra Alexis Sánchez fant de røde djevlenes målscorer, som med en akrobatisk variant fikk kastet seg rundt og skutt mot Chelsea-målet. Thibaut Courtois var på alerten og avverget med en flott redning.

– Det er en vidunderlig volley fra Lukaku, og det er strålende målvaktsarbeidet også, kommenterte Alsaker.

Innbytter Lingard steg til værs og stanget inn 2-1

Drøye kvarteret før slutt skulle så scoringen komme, og denne gangen var Lukaku i tilretteleggerrollen. Den storvokste spissen var lett i beina, viste noen fintesteg som fikk TV 2s programleder Jon Hartvig Børrestad til å bruke begrepet «Den belgiske Fred Astaire» etter kampslutt, og slo deretter et flott innlegg, som traff perfekt på hodet til Jesse Lingard. Innbytteren stanget kontant 2-1 i nettet etter Lukakus perfekte innlegg.

– En scoring og en målgivende mot Chelsea. Det har ligget i luften. Det har vært mer og mer Manchester United utover i 2. omgang, kommenterte Alsaker.

Lingard scoret med det sitt totalt 13. mål for Manchester United denne sesongen. Tre mål og to målgivende har kommet fra den kanten i kamper der engelskmannen har kommet inn som innbytteren.

Morata-annullering fikk Conte til å spørre om VAR

Like før slutt satte Alvaro Morata ballen i nettet, men spanjolens variant ble avvinket for offside. Reprisene viste at det trolig var en feilaktig avgjørelse, men det hele var helt i grenseland.

– Det er vanskelig å klandre assistentdommeren, sa Erik Thorstvedt i studio etter kampslutt.

Etter kamp ble selvsagt også Antonio Conte konfrontert med situasjonen.

– Jeg må være ærlig. Jeg så ikke situasjonen, men hvis du forteller meg at Alvaro Morata ikke var straffe? Jeg mener VAR er veldig viktig, spesielt i England. Det er mange øyeblikk i kampen der det er ting som må supersjekkes, sa Chelsea-sjefen.

Lukaku hyllet etter kamp: – Som å se ham tilbake i Everton-trøyen

Scoringen til Lingard ble uansett oppgjørets siste, og dermed ble Lingard matchvinner og Lukaku den kanskje aller største helten. Selvtilliten virket å være enorm, og på overtid leverte han blant annet et enormt raid der han viste farten og styrken som i flere sesonger har gjort ham til en av Europas hotteste angripere.

– Han må bare holde det gående, og så må de greie å holde det oppe og utnytte hans sterke sider. Det var et herlig raid. Det var som å se ham tilbake i Everton-trøyen, der han var en enmannshær som tok det andre laget og bare stormet på. Det var nok show for både ham og publikum, sa Erik Thorstvedt.

Det er første gang Lukaku har levert både scoring og målgivende i en kamp mot et topp seks-lag i sin Premier League-karriere.

– Det har sittet langt inne. Han har fått kritikk av mange, men han viser her hvor viktig han er for dette laget, sa Petter Myhre etter kamp om Lukakus bidrag.

– Det var tendenser før pause til litt piping når han fikk ballen, men så gjør han det der. Han og Mourinho er de store vinnerne, sa Erik Thorstvedt.

PS! Kun én gang før i Antonio Contes tid som Chelsea-manager hadde hans lag tapt en Premier League-kamp etter å ha tatt ledelsen fra start.