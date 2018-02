Manchester City-Arsenal 3-0

Manchester City sikret seg sesongens første trofé med 3-0-seier over Arsenal i ligacupfinalen på Wembley søndag.

Dermed tok de lyseblå sin femte ligacup-pokal noensinne, mens Pep Guardiola vant sitt første trofé på engelsk jord.

Drømmen om kvadruppelen røk i sjokktapet i FA-cupen mot Wigan mandag denne uken, men på Wembley søndag mot betydelig sterkere motstand var det ingen tvil om hvem som var det beste laget.

Sergio Agüero (29 år), Vincent Kompany (31 år) og David Silva (32 år) scoret målene for City, og dermed var det noen av de eldste og de mest rutinerte i City-mannskapet som leverte for Premier League-lederen.

De tre veteranene har vært i henholdsvis sju, ti og åtte år i Manchester-klubben, og vært med på både seirer og tap på Wembley tidligere. Skadeplagede Kompany ble også kåret til banens beste i sin første ligacupkamp denne sesongen.

– Så lenge du har slike øyeblikk å se frem til, så vet jeg at det er verdt det. Jeg ville gjort det samme igjen to ganger, sa Kompany i et intervju med Viasat etter pokalen var delt ut.

Men selv om resultatet ble stygt til slutt for Arsenal, vil spesielt det første målet til Agüero bli heftig debattert i ettertid.

For burde argentineren vært avblåst i forkant?

Kun ti minutter av oppgjøret var spilt da et langt utspark fra Claudio Bravo gikk hele veien over Arsenal-forsvaret, som var fullstendig feilplassert.

Skhodran Mustafi begynte å rygge, men bak ryggen hans stod Sergio Agüero, og argentineren valgte ikke å hoppe opp i noen duell. I stedet gikk lot han bare Mustafi rygge inn i seg, og dermed var tyskeren helt utspilt da de traff hverandre.

Agüero kunne løpe gjennom uten Mustafi mot seg, Citys stjernespiss utnyttet situasjonen optimalt, og lobbet lekent inn 1-0 over David Ospina i Arsenals bur.

Uenighet rundt om det burde vært frispark

Mustafi slo oppgitt ut med armene og mente han burde hatt frispark, men kampens kommentator var uenig.

– Han står vel bare der, gjør han ikke det? Det der er ingenting. Det er gode berøringer og en lekker lobb, sa Viasats Morten Langli da reprisene kom.

I Viasats studio i pausen var de imidlertid uenige med kommentatoren.

– Han ser på spilleren, tar et steg og dytter ham i ryggen. Jeg mener det er obstrukson, sa Roar Stokke.

– Han går ikke etter ballen. Han går etter å stope motstpilleren. Men berøringen er såpas mild at han lar den gå. Hvis du ser øynene hans, går han for å stoppe spilleren. Den er diskutabel, men når du ser blikket hans så er han ute etter en ting: Det er å stoppe motspilleren, sa Rune Bratseth.

Totalslakt fra Neville: – Patetisk. Fryktelig. Sørgelig.

Tidligere Premier League-spiller, og nåværende Sky Sports-ekspert Gary Neville, var imidlertid blant dem som mente at Arsenal-forsvareren burde tåle såpass.

– Det er patetisk forsvarsspill. Keeperen er i ingenmannsland og han kan se den på mils avstand, men det er virkelig svakt av Mustafi. Folk vil si at det er en dytt, men det er søppel. Det er fryktelig forsvarsspill. Sørgelig av Mustafi. Skolegutt. Det er virkelig sjokkerende i all form for fotball. Det oppsummerer Arsenal de siste ti årene. Det målet er så svakt å gi vekk, og det er utilgivelig i en cupfinale,sa han ifølge blant annet Express.

I sosiale medier var man heller ikke like enige som i studio, og det ble blant annet like etter scoringen benyttet latterliggjøring av de røde fra Nord-Londons bakre rekker.

– Arsenal og forsvarsspill. Se på det tøyset der! twitret Arsenal-supporter og Eurosport-reporter Jonas Bergh-Johnsen, som de siste ukene er blitt allemannseie i de norske hjem via både OL-dekning og sin opptreden i «Fire stjerners middag».

Arsenal nære helt i starten

Før Agüero-scoringen var det Arsenal som hadde vært nærmest å score ledermålet. Rundt åtte minutter ut i oppgjøret trodde alle Arsenal-fans at Pierre-Emerick Aubameyang skulle sette inn 1-0. Gaboneren ble foret av Mesut Özil, men fra kloss hold måtte han se seg slått av fotparader fra City-keeper Claudio Bravo. Reprisene viste også at det trolig ville vært snakk om en annullering for offside om ballen hadde funnet veien til nettmaskene.

Ellers var det 1-0-målet som var den store beholdningen før pause, og argentineren kunne også blitt tomålsscorer da han avanserte og leverte en chip rundt fem minutter før pause. Denne gangen gikk dog varianten utenfor både rekkevidden til Ospina og rammene for målet.

På motsatt side var Aubameyang farlig frempå ved en anledning til, da han etter et frekt førstetouch var på vei gjennom de lyseblås rekker. Men Vincent Kompany viste i den situasjonen at han fremdeles har både farten og musklene som skal til for å regjere på dette nivået, og stoppet faren før det i det hele tatt ble snakk om en avslutningsmulighet.

Etter hvilen var det City som var nærmest å få en drømmestart. Kompany fikk den første sjansen, og skjøt via Laurent Koscielny etter kun drøyt to minutter, men ballen gikk via franskmannens fot og kun til et hjørnespark.

Fernandinho ut med skade

Da City like etter mistet sin sittende midtbanespiller Fernandinho med skade, trodde mange at de lyseblå skulle få en tøff 2. omgang i form av en ny utfordring. Brasilianeren kunne vært utvist før pause, men slapp med ett gult kort, og har vært førstemann på Pep Guardiolas lagoppstilling hele sesongen. Det var Bernardo Silva som erstattet ham, noe som betød en dypere rolle både for Ilkay Gündogan og Kevin de Bruyne de siste 40 minuttene av oppgjøret.

Og kun minuttet etter var Aubameyang igjen nære på å straffe Guardiolas mannskap. En lang ball i bakrommet fra Hector Bellerin fant hurtigtoget, og en elendig involvering fra Claudio Bravo satte nok både kaffe, te og pai i vrangstrupen hos de fleste med lyseblått hjerte og skjerf på tribuneplass. Dessverre for nord-londonerne klarte imidlertid ikke Aubameyang å utnytte glippen, og det hele endte med frispark mot Arsenal-angriperen.

Kompany doblet etter innøvd corner

Det skulle også vise seg å være siste gang i oppgjøret at Arsenal hadde en reell sjanse på å sikre seg troféet. I stedet var det nemlig en midtstopper ikledd lyseblått som skulle score kampens neste, og det på en innøvd cornervariant. Kevin de Bruyne slo en trilleball til Ilkay Gündogan, som fra sin posisjon like utenfor 16-meteren leverte en «skudd for styring»-variant inn i feltet. Der inne var Vincent Kompany sterkest og raskest i reaksjonen, og slengte ut en fot og satte inn 2-0.

KAPTEIN FANTASTISK: Vincent Kompany hever troféet etter 3-0 mot Arsenal i ligacupfinalen. Foto: Glyn Kirk/AFP

– Det er en herlig innøvd corner. Det er profesjonalitet fra treningsfeltet som er tatt med ut på arenaen., Når du scorer på en sånn innøvd corner i denne typen kamp, føles det selvfølgelig fantastisk, sa kommentator Langli.

Silva scoret Citys - og oppgjørets - siste

Under ti minutter senere satt den tredje for Guardiolas lag. Danilo dro seg innover i banen, og spilte deretter David Silva gjennom. Spanjolen dro seg lekkert fri fra sin oppasser, og plasserte på nydelig vis 3-0 i det lengste hjørnet. Det vakte følelser både på tribune- og kommentatorplass.

– Det har vært en tøff sesong for David Silva utenfor banen, med en dødssyk sønn. Han har vært mye borte fra Manchester, og for en måned siden oppstod det en liten skade. Men han har kjempet seg tilbake. Dette er et stort øyeblikk for den lille magikeren fra Spania, sa kommentator Morten Langli.

Scoringen ble også oppgjørets siste, og sørget for at Citys nye tradisjon om å vinne ligacupen annet hvert år holdes i hevd. De lyseblå vant også i 2013/14 og 2015/16. I tillegg sikret de seg den samme pokalen i 1969/70 og 1975/76. Kun Liverpool (åtte) har vunnet turneringen flere ganger enn Citys fem.

Triumfen betyr også at Guardiola ledet City til et trofé i det som er hans 99. kamp siden han overtok klubben sommeren 2016. Spanjolen er nå oppe i 23 troféer i sin egen managerkarriere.