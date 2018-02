Det ble kjent etter et møte mellom den nordkoreanske generalen Kim Yong-chol og den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in før avslutningsseremonien i OL i Pyeongchang.

Det melder blant andre nyhetsbyrået Associated Press og BBC.

I møtet sa delegasjonen seg «enig i samtaler mellom de to landene på Korea-halvøya og at forholdet mellom Nord-Korea og USA bør bedres», heter det i en uttalelse fra presidentkontoret i Seoul.

Ifølge Moons kontor skal Nord-Korea være «svært villig» til å gjennomføre samtaler med USA.

USA har imidlertid insistert på at Nord-Korea må vise tegn til atomnedrustning før det blir samtaler mellom de to landene, skriver BBC.

Ingen møter under OL

General Kim Yong-chol er tidligere leder for den nordkoreanske etterretningstjenesten, og hadde med seg sju andre delegater til møtet i Sør-Korea søndag.

Etter møtet i Seoul dro delegasjonen til Pyeongchang for å være til stede under avslutningsseremonien av OL. Der var også Donald Trumps datter Ivanka Trump til stede.

Hun satt ved siden av det sørkoreanske presidentparet. På rekken bak satt Kim. Dermed ble OL avsluttet på samme måte som det startet: Med tilstedeværelse fra Nord-Korea og USA på samme tribune.

Under åpningen satt USAs visepresident Mike Pence med kone på tribunen, sammen med det sørkoreanske presidentparet, mens Nord-Koreas delegasjon, den gang med landets leder Kim Jong-uns søster Kim Yo-jong, i spissen.

– Skulle møtes

I forbindelse med åpningen av OL var Pence til stede på samme VIP-mottakelse som nordkoreanerne, men uten å møtes.

Planen var da at Pence, vertskapet og nordkoreanerne skulle sitte ved samme bord og spise middag, men Pence ankom lokalet sent, og dro videre for å spise middag med amerikanske idrettsutøvere i stedet, opplyste presidentkontoret i Seoul.

I ettertid har amerikanske myndigheter hevdet at et planlagt møte mellom Pence og nordkoreanske tjenestemenn ble avlyst av Nord-Korea i siste øyeblikk.

Det var ingen planer om at Trumps datter skulle snakke med nordkoreanerne søndag.

Sanksjoner

Nord-Koreas leder Kim Jong-un og hans amerikanske motpart Donald Trump har de siste månedene utvekslet stadig kraftigere anklager mens Nord-Korea har fortsatt missil- og kjernefysiske tester i strid med FN-resolusjoner.

Stemningen har ikke blitt bedre av at USA fredag innførte «de kraftigste sanksjonene noensinne» mot Nord-Korea.

Sanksjonene går ut på å svarteliste 33 fartøyer og 27 shippingselskaper som angivelig leverer olje til Nord-Korea. USA ba lørdag FN om å svarteliste de 60 fartøyene og selskapene. Svartelisting innebærer at fartøyene forbys å legge til havn noe sted i verden.

Kunngjøringen om at Nord-Korea er villig til å gå i samtaler med USA, kommer bare timer etter at landet kalte sanksjonene «en krigshandling».

Nord-Korea og Sør-Korea er teknisk fortsatt i krig med hverandre, siden Korea-krigen kun ble avsluttet med våpenhvileavtale og ikke fredsavtale i 1953. Situasjonen er tilsvarende mellom USA og Nord-Korea. De to landene har ingen diplomatiske bånd.

(TV 2/ NTB)