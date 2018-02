Marit Bjørgen hadde såvidt rukket å gå i mål som tidenes vinterolympier før landslagssjefen rettet fokus mot Therese Johaug og FIS.

– Manglende ydmykhet

Gullet til Bjørgen førte at Norge ble mestvinnende nasjon i Pyeongchang, men Løfshus mener at Norge ble snytt for enda flere medaljer.

Det var Nettavisen som først omtalte saken, og overfor TV 2 legger landslagssjefen ingenting i mellom når han beskriver FIS og deres håndtering av Johaug-saken.

Løfshus legger ikke skjul på at han mener behandlingen av Johaug har vært respektløs.

– Det var en beslutning de tok, som jeg synes var helt feil. De hadde tydeligvis bestemt seg for at de skulle utestenge Therese. Når man ser hva som rører seg ellers i idrettsverden uten at de løfter en finger, så synes jeg det er en skam.

TV 2s Mads Kaggestad reagerer på timingen fra den norske langrennssjefen og peker på at man tidligere har fått kritikk for manglende evne til å vise ydmykhet i sakene til Johaug og Martin Johnsrud Sundby.

– Dette signaliserer ikke ydmykhet. Ikke overfor det norske publikum, ei heller overfor CAS og FIS. Jeg tror det lønner seg å si at man har gjort en feil, regelen er brutt og at det aldri skal skje igjen. Med disse utspillene er det igjen fare for at folk oppfatter det som at han ikke har respekt for antidopingreglene og at man ikke er ydmyke med tanke på egne feil, sier Kaggestad.

– Jeg har båret på et sinne

Johaug ble utestengt etter å ha testet positivt for det anabole steroidet clostebol. Hun ble så nektet OL-deltakelse etter at dopingdommen hennes ble forlenget i Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Løfshus reagerer på hvordan FIS har opptrådt, og mener Johaug har blitt forhåndsdømt. Han retter skarp skyts mot FIS' generalsekretær Sarah Lewis og FIS-president Gian-Franco Kasper.

– Det er måten Sarah Lewis og Kasper behandler situasjonen på. Kasper går ut dagen etter at saken blir kjent, og dømmer hun til fire år, samtidig som han sitter i flere maktposisjoner. Det er urent trav. Det var FIS som anket inn den avgjørelsen til CAS, sier Løfshus til TV 2.

– Men hvorfor kommer du med dette utspillet nå, på Bjørgens store jubeldag?

– Dette har ikke noe med det å gjøre. Det har å gjøre med at vi har gjennomført en kjempesesong og slått tilbake mot en gjeng som har motarbeidet oss. Vi har vist at vi klarer oss selv om de forsøker å stikke kjepper i hjulene for oss. Så det synes jeg er helt riktig timing.

– Det er et sinne som jeg har hatt i ett og et halvt år, og som det nå er på tide at kommer ut. Jeg håper det skaper litt bølger hos FIS også, sier Løfshus.

Preget miljøet

Han forteller at Johaug-saken har preget landslagsmiljøet, både før og under OL.

– Det er ganske ubeskrivelig. Det er noe som ligger tykt utenpå alle som jobber med langrenn. Det er tungt for oss å svelge, og det er tungt for oss å gå med munnbind slik som vi har gjort så lenge. I Norge er vi kjent for åpenhet, og det håpet jeg at internasjonale organisasjoner også skulle være.

Den norske landslagssjefen etterlyser mer åpenhet hos FIS, spesielt i lys av den russiske dopingskandalen som førte til at mange russiske utøverne måtte følge vinterlekene i Pyeongchang fra sidelinjen.

– Jeg håper de rydder opp og at de viser åpenhet. Jeg håper det kommer en åpen høring om hva de ønsker å gjøre med den systematiske dopingen som har vært i Russland. Vi får se om de tør å åpne dørene for dere journalister.

Skipresidenten: – Ikke bra

Norges skipresident Erik Røste er ikke villig til å kommentere Løfshus' utspill i detalj i møte med TV 2, men han insisterer på at Skiforbundet respekterer dommen.

– Vi har respekt for den dommen som er avsagt, og forholder oss til den.

– Det er ingen tvil om at dette er Marit Bjørgens store dag. Men jeg registrerer, og har sett gjennom media, at Johaug-saken har vært tema. Det er ikke bra, for det er ingen tvil om at dette er Bjørgens store dag og det er den vi bør hylle, sier Røste til TV 2.

– Hva tenker du om at Johaug-saken likevel blir tema?

– Jeg må først snakke med Vidar, og høre hva han har sagt. Men det er ingen tvil om at vi respekterer dommen.

– Kan virke provoserende

TV 2s ekspert Mads Kaggestad har fulgt Johaug-saken tett det siste halvannet året. Han reagerer på timingen på Løfshus' utspill.

– Jeg skjønner at han mener det han gjør, men jeg ville ikke dratt opp den saken nå. Jeg tror vi heller skal fokusere på Bjørgen og suksessen – ikke trekke opp gamle saker. Det kan rippe opp i den dårlige kjemien mellom Norges Skiforbund, FIS og aktørene som sitter og trekker i trådene ifm. anken FIS leverte til CAS.

– Det kan hende at Kasper og andre sentrale personer i FIS ser dette og blir provoserte.

Kaggestad mener landslagssjefen fremstår lite ydmyk i intervjuet med TV 2, men mener likevel at Løfshus er modig som går ut mot FIS på denne måten.

– Jeg har sans for at han er modig og sier ifra. Jeg er overbevist om at systemet har svakheter som gjør at man kan stille spørsmål ved rettsprosesser pga. rolleblandinger og ulike motiver.

Johaug kan nå delta på organisert trening med landslaget, og er ferdig sonet 17. april.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med FIS' generalsekretær Sarah Lewis, uten å lykkes.