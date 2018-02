Se Bjørgens fantastiske seier i Sportsnyhetene øverst.



Da Marit Bjørgen ble historisk som tidenes mestvinnende vinterolympier, var det en person hun savnet ekstra i Pyeongchang - Therese Johaug.

– Tenkte på Therese i dag

Etter gullet la Johaug ut en emosjonell hilsen til lagvenninnen på sosiale medier.

– Det var en sterk hilsen, og jeg pratet med Therese i går. Hun hadde virkelig tro på meg i dag, og det gir jo selvfølgelig motivasjon til meg, understreket Bjørgen på pressekonferansen etter gullet.

37-åringen innrømmer at tankene gikk til sin doping-utestengte lagvenninne underveis på 3-milen.

– Jeg tenkte på Therese i dag, for i starten måtte jeg gå mye i front. Da kjente jeg at jeg skulle gjerne skulle hatt henne her, for da hadde jeg hatt en til som kunne vært med og holdt farten oppe.

– Ble dere enige om taktikken da dere snakket sammen i går?

– Ja, vi snakket sammen om tekniske oppgaver. At jeg skulle prøve å holde igjen litt i bakkene, og heller prøve å kjøre i de lettere partiene. Jeg fikk jo den største luken nedover i dag på det lange strekket, så det er klart at hun betyr mye for meg. Hun er en del av denne gullmedaljen, understreker skidronningen.

Johaug kan være VM-motivasjon for Bjørgen

37-åringen satte et definitivt OL-punktum i Sør-Korea, men det er fortsatt usikkert om hun fortsetter til VM i Seefeld neste år.

Da vil i så fall Johaug og Bjørgen kunne kjempe side om side igjen.

– Vil det å eventuelt gå sammen med Johaug i VM neste år være en ekstra motivasjon for deg til å fortsette?

– Det er klart at det er en motivasjon, men hvis jeg skal klare å gå sammen med Therese må jeg gjøre en vanvittig jobb. Da må jeg være motivert for å gjøre det, sier hun til TV 2 - men legger til at Johaug ikke direkte har bedt henne om å fortsette.

Rognes-løperen vant med over to minutter på 3-milen, og klar over at dopingspørsmål kan komme.

– Jeg er ikke redd for det, og det er nok kanskje naturlig også. Jeg har lært meg å leve med det, så lenge man har vært helt i toppen over mange år. Da vil spekulasjonene være der uansett, avslutter hun.