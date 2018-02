Søndag ble det kalt inn til folkemøte i Gjesvær etter at et foreldrepar ble funnet døde i sin bolig lørdag.

Der kom det fram at paret hadde vært syke siden forrige lørdag og var hos legen på torsdag og fikk medisin mot streptokokker, opplyste Runar Elde fra politiet i Finnmark.

Dette er imidlertid ikke bekreftet at de døde av streptokokker.

– Vi etterforsker bredt og har fortsatt ingen formening om hva som har skjedd. Vi venter på den foreløpige obduksjonsrapporten. De avdøde er sendt til Tromsø og blir obdusert tidligst mandag, sier operasjonsleder Torfinn Halvari i Finnmark politidistrikt søndag formiddag.

Også barna i familien var syke og ble sendt til Hammerfest sykehus lørdag. Barna har fått behandling og er på vei tilbake til Nordkapp, opplyste Elde på folkemøtet.

– Veldig uventet og rart

Kommuneoverlege Erik Langfeldt sier under samme møte at noen stammer av streptokokker en sjelden gang er mer aggressive enn andre, og oppfordrer folk til å oppsøke sykehus dersom de merker symptomer.

– Har man vondt i halsen og vedvarende høy feber, så kan man komme til legen og ta en prøve. Streptokokker handler om sår hals, sier Langfeldt, som beskriver det som «veldig uventet og rart» at to personer er funnet døde på denne måten.

Elde understreker at sykdommen ikke smittefarlig.

– Vi må være varsomme med ryktespredning, sier han.

FOLKEMØTE: F.v. ordfører Kristina Hansen, kommuneoverlege Erik Langfeldt og førstebetjent ved Nordkapp lensmannskontor, Runar Elde. Foto: Raymond Elden

Kripos koblet inn

Foreldreparet ble funnet døde like før klokken 15 lørdag. Det var parets eldste barn som varslet nødetatene. Politiet beskriver paret som voksent.

I en pressemelding lørdag opplyste politiet at man ikke har konkrete opplysninger som gir grunn til å anta at noe kriminelt har skjedd. Lokalt politi med bistand fra Kripos gjennomførte undersøkelser i huset lørdag.

– Var det skader på de døde?

– Det er en del av etterforskningen og ikke noe vi i politiet går ut med før obduksjonsrapporten er klar. Men som jeg formidlet innledningsvis, har vi ikke noen konkret formening om hva som kan ha skjedd, sier operasjonsleder Halvari.

Folkemøte

Gjesvær er et lite samfunn med bare litt over 100 innbyggere. Saken preger bygda, og søndag ettermiddag var innbyggerne invitert til folkemøte hvor politi, ordfører og kommunelegen var tilgjengelig for å svare på spørsmål.

Søndag gjennomfører politiet vitneavhør av folk som har vært i nærheten av huset for å forsøke å danne seg et bilde av hva som har skjedd.

(TV 2/NTB)