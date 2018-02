Se video fra finalen i Sportsnyhetene øverst på siden!

Kirill Kaprizov ble matchvinner med et direkteskudd på pasning fra Nikita Gusev 9.40 minutter ut i forlengningen. Dermed fikk OAR sitt annet gull i Pyeongchang-lekene, og det aller mest etterlengtede.

Det tyske laget som i gruppespillet måtte ha straffeslag for å beseire Norge har skapt sensasjon etter sensasjon i cupspillet. I tur og orden ble Sverige og Canada slått ut, og søndag var tyskerne 55,5 sekund fra seier i ordinær tid.

Det skjedde etter en fenomenal vending i slutten av tredje periode. De fleste trodde kampen var avgjort da Gusev satte inn 2-1 for OAR 6.39 minutter før slutt, men russerne sovnet, og ti sekunder senere utlignet Dominik Kahun.

Sekunddrama

Med 3.16 minutt igjen å spille fikk Jonas Müller åpningen han trengte foran mål. Han feide pucken i nettet og forårsaket elleville tyske jubelscener.

Da Sergej Kalinin pådro seg to minutters utvisning med bare 2.11 igjen å spille, lå alt til rette for at tyskerne skulle greie å holde unna, men slik gikk det ikke. Russerne tok ut keeper, og med fem mot fem kom utligningen i kampens siste minutt.

Gusev, som ble den helt store russiske helten, overlistet keeper Danny aus den Birken fra spiss vinkel og tvang fram forlengning.

Avgjort

Den ble jevn og tett, men en tysk utvisning ble avgjørende. 39 sekunder etter at Patrick Reimer ble sendt i utvisningsboksen for å løfte køllebladet i ansiktet på Pavel Datsjuk, scoret Kaprizov overtallsmålet som avgjorde finalen.

Tidligere hadde Russland tatt ledelsen ved Vjatsjeslav Voinov ett sekund før slutt i første periode, men Felix Schütz utlignet snaut halvveis i midtperioden.

I den første OL-ishockeyturneringen siden 1994 uten NHL-proffer satset russerne mye på å hente gullet. KHL tok en lang pause for å legge til rette for OL-forberedelsene, og OAR kom til Sør-Korea med et rutinert og stjernespekket lag.

Det innfridde til slutt forventningene, men Tyskland var veldig nær å spolere festen.