Teresa Stadlober lå godt an til en OL-medalje i OLs siste øvelse.

Rundt en time inn i tremila hadde østerrikeren fått en liten luke til Krista Pärmäkoski, og lå på andreplass bak Marit Bjørgen da hun gikk feil i løypa.

I stedet for å fortsette rett fram gikk hun til høyre og fortsatte et stykke opp en bakke før hun skjønte at hun hadde gått feil og måtte snu.

Dermed var medaljehåpet knust og den østerrikske jenta endte til slutt på en 9. plass, over to minutter bak Pärmäkoski som tok sølvet.

TV 2s Johan Kaggestad mener det hele enkelt kunne vært unngått.

– Det er en arrangørtabbe av dimensjoner. Det burde stå en vakt der løypen delte seg og passe på. En katastrofe. Jeg er helt overbevist om at Stadlober mistet en sølvmedalje på grunn av det, sier Kaggestad.

– Jeg fikk blackout

Stadlober selv var naturlig nok svært fortvilet etter at medaljen glapp.

– Jeg fikk totalt blackout. Jeg aner ikke hvorfor jeg gikk feil feil. Jeg er veldig trist og lei meg for at det skjer akkurat i dag, for jeg hadde en veldig god dag i dag. Jeg følte meg bra, og hadde gode ski. Før jeg rotet det til kjempet jeg jo om medalje, så det er kjipt, sier østerrikeren til TV 2.

– Er det litt flaut?

– Ja, det er det. For jeg må jo klare å følge løypen. Samtidig syns jeg også at de kunne godt merket løypen litt bedre.

– Jeg fikk en klem av faren min etter målgang, og jeg skal innrømme at det falt noen tårer. Han sa at det bare ikke var min dag i dag. Hvis du vil ta medalje må du vite hvor løypen går.

– Det skjedde jo faktisk to ganger. Hvordan er det mulig?

– Jeg var totalt forvirret etterhvert der. Jeg er bare glad for at jeg fant mållinjen, ler hun.

Hadde spilt på Stadlober

Hjemme i Norge satt også en fortvilet Erik Follestad i TV-stua. TV-stua har et samarbeid med Norsk Tipping der gjestene tipper på OL-øvelsene, hvor profitten går til et veldedig formål. Follestad hadde tippet Stadlober til medalje.

– Alle jeg spiller på driter seg rett ut. Herregud.

– Det er igjen ti minutter av OL, og sølvet er i bagajen på vei hjem til Østerrike. Men på tavla har Follestad spilt Teresa Stadlober til medalje. Da går hun altså feil, kommenterte Marius Skjelbæk.

Ny feil

Senere i løpet måtte en tydelig usikker Stadlober regelrett stoppe opp og vente på Heidi Weng for å se hvor hun skulle gå. Østerrikeren tapte flere sekunder også her, og medaljehåpet forsvant som dugg for solen.

– Du har feste, du har dagen, men du har ikke retningsans, konkluderte Skjelbæk.

Etter løpet sier Heidi Weng til TV Norge at også hun kom ut av tellingen og måtte vente på Ebba Andersson for å se hvor hun skulle gå.

– Det er godt at det er noen som surrer litt mer enn meg. Det er veldig greit, sier Weng om Stadlober.

Mer forvirring

Forvirret var også Stina Nilsson etter målgang. Svensken var ikke klar over at hun hadde tatt bronse etter å ha parkert Ingvild Flugstad Østberg på oppløpet.

– Hva? Er jeg nummer tre? utbrøt Nilsson da hun ble gratulert av Marit Bjørgen i målområdet.

Etter løpet sier Nilsson til TV Norge at hun var sikker på at hun var bak Teresa Stadlober, og at hun kjempet om fjerdeplassen.

– Jeg hørte sekunderinger som sa at jeg slåss om medalje, men jeg tenkte «den der går jeg ikke på».

Krista Parmakoski tok sølvet, og Marit Bjørgen ble tidenes vinterolympier etter å ha tatt sitt åttende OL-gull på søndagens tremil.