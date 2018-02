Se hvordan Bjørgen tok OL-gull på tremila i Sportsnyhetene øverst på siden!

Gratulasjonene renner inn etter at Marit Bjørgen ble tidenes vinterolympier da hun gikk inn til et overlegent OL-gull på søndagens tremil. Blant dem er venninnen Therese Johaug.

Lagvenninnene gratulerer

– Du har alltid vært mitt store forbilde, igjen beviser du hvorfor. Gratulerer som tidenes vinterolympier, Marit Bjørgen. You are the best, skriver Johaug på Instagram med et bilde av henne sammen med Bjørgen fra VM i Holmenkollen i 2011.

Lagsprintvinner Jessica Diggins bøyer seg også i støvet for skidronningen.

– Hun er virkelig imponerende. Det var et løp med guts. Det er kult å se henne gå på ski, sier Jessica Diggins til TV 2.

– Jeg tror kanskje vi aldri får se en lignende løper i norsk langrenn. Det er jo helt vilt det Marit gjør, og det er så bra at alt det vi andre gjør kommer aldri til å bli bra nok. Tar vi sølv eller bronse, som vi er fantastisk fornøyd med, blir vi likevel målt mot Marit. Så det er hardt å være kvinnelig langrennsløper i Norge, flirer Ingvild Flugstad Østberg.

– Karrieren hennes er jo bare helt fantastisk. Vi skal bare glede oss over at vi har fått lov til å ha Marit på laget så mange år, og forhåpentligvis litt til. Også får vi andre bare prøve å vise oss fra vår beste side i årene fremover.

Imponert statsminister

Statsminister Erna Solberg har selv besøkt de olympiske leker og fikk se Marit Bjørgen sikre norsk gull på stafetten etter en svært så spennende duell med den olympiske mester på sprinten, Stina Nilsson.

På søndagens siste OL-øvelse var det ingen spenning. Skidronningen gikk bare litt for fort for stadig flere. Og det ble en times æresrunde.

Vet hva motbakke er

– Marit er en fantastisk skiløper som har stått på og trent mye i mange år og gitt oss mange utrolige flotte opplevelser, sier Erna Solberg til TV 2.

Men statsministeren er rask med å legge til:

– Også Marit Bjørgen har opplevd motgangen, men hun har denne viktige evnen til aldri å gi opp. Jeg sier at det er typisk norsk å komme igjen og bli enda bedre. Aksel Lund Svindal og Marit Bjørgen er to gode eksempler på hva jeg mener.

Landsmoder på ski

– Hva ville du sagt dersom du fikk henne på tomannshånd, altså oss damer i mellom?

– Jeg ville takket henne for den fantastiske jobben hun har gjort, det som ligger bak alle hennes flotte resultater som har gledet henne og oss. Og ikke minst rost henne for den nøkterne måten hun tar alle sine seire på. Hun er raus og viser vilje til å dele sin glede med andre, sier Solberg.

– Altså en slags landsmoder på ski?

– Det kan du gjerne si.

Idrettspresidenten stum av beundring

Idrettspresident Tom Tvedt kaller Marit Bjørgen en dronning etter OL-utklassingen søndag.

Han sto på tribunen og så 37-åringen leke seg til en seier av de sjeldne på tremila. Da Bjørgen kom til mål hadde sølvvinner Krista Pärmäkoski fortsatt en kilometer igjen å gå.

– Det finnes ikke ord. Det står sånn respekt av dette, en dronning, sier Tvedt til NTB.

– Hun bare starter og går fra alle i hele verden. Hele hennes reise er norsk idrett. Det er en stor dag, og hun bærer dette på sine skuldrer, sier Tvedt før stemmen hans brister litt.

Bjørgen tok Norges 39. og siste medalje i Pyeongchang-OL og sendte Norge til topps på medaljestatistikken foran Tyskland med 14 gull, 14 sølv og 11 bronse. Det er tidenes medaljefangst for en nasjon i et vinter-OL.

Skipresident Erik Røste fikk tårer i øynene av Marit Bjørgens superløp i OL søndag. Han husker godt da veteranen var langt nede for elleve år siden.

– Det er bare helt utrolig. Dette blir jo prikken over i-en på et usedvanlig, fantastisk mesterskap. Marit står for det norske fellesskapet og har ikke vært i nærheten av å bryte ut. Hun har vært lagkaptein og stått der i gode og dårlige dager, sier Røste til NTB.

– For vi skal ikke glemme at Marit hadde en tøff periode etter at hun slo gjennom. Jeg glemmer ikke at hun i Sapporo-VM i 2007 gikk forbi alle journalistene hver dag med gråten i øynene etter et tungt mesterskap. Nå er hun tidenes vinterolympier.