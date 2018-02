Se hvordan Bjørgen tok OL-gull på tremila i Sportsnyhetene øverst på siden!

Gullet til Marit Bjørgen på kvinnenes tremil sendte Norge til topps på medaljestatistikken. 14 gull, 14 sølv og 11 bronse er med i bagasjen tilbake fra Pyeongchang etter tidenes medaljefangst i et vinter-OL.

Toppidrettssjefen: – Er så glad jeg bommet

– Det er fortjent og flott at Marit Bjørgen blir tidenes vinterolympier i OLs- og hennes siste øvelse. Da spiller de «Ja, vi elsker» på podiumet, og det blir også en hyllest til Norge som beste nasjon, sier TV 2s Johan Kaggestad.

Norge står sammen med Tyskland på 14 gull etter lekene i Sør-Korea, men nordmennene har tatt 39 medaljer mot tyskernes 31.

– Jeg er stolt. Jeg er stolt leder av den norske troppen i OL i Pyeongchang 2018. De som har vært med på dette, kommer til å huske denne opplevelsen lenge. Vi har også lagt merke til at samholdet i troppen og måte det er blitt utvekslet glede og sorger har vært helt forbilledlig og på et høyere nivå enn det vi har fått til noen gang før, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til TV 2.

I forkant av OL presenterte han en hårete ambisjon om 30 medaljer, hvorav ti av dem skulle bli gull. Den målsetning har man altså klart med glans.

– Det er jeg så glad for at jeg bommet på. Vi hadde et utgangspunkt fra fire år tilbake. Vi har sett at de enkelte landslagene gradvis er blitt styrket i toppen. Det er blir flere som har vært i stand til å få toppresultater. Men at det var en sånn bølge, hadde jeg rett og slett ikke trodd. Det gjør det enda mer gledelig å ha en tøff målsetning og nå den med god margin, sier Øvrebø.

I sin posisjon som den øverste lederen vil ikke Øverbø avsløre hvilke øyeblikk han setter høyest fra ukene med suksess i Pyeongchang, men ymter frempå at skøyteguttas fire medaljer har imponert ham.

– Vi visste at det var ting på gang i skøytemiljøet og at de var nærmere enn de har vært på lenge på å ha internasjonale toppresultater. Det har vært noen symptomer tidligere i sesongen. Men at de fikk til å perse såpass saftig i OL er helt fantastisk. Fra en lang, lang tørke. Sist var Bøkkos bronse for åtte år siden. Det de har fått til med fire medaljer, er helt fantastisk. Det viser igjen at dersom du klarer å utvikle en kultur med flere utøver sammen på vi opp, blir det en bølge. Da blir folk inspirert av hverandre, sier Øvrebø.

– På høyde med Lillehammer-OL

Tysklands mulighet til å ta Norge på medaljestatistikken kom i finalen i ishockeyturneringen - der ble det imidlertid tap for OAR etter spilleforlengelse i det som var en kamp for historiebøkene.

– Det har vært et veldig bra OL. De er nær ved å tangere OL på Lillehammer hvis man ser på antall øvelser. Det er helt på høyde med det man gjorde i Lillehammer, som jo var et fantastisk OL, sier Kaggestad.

Norge tok ti gull, elleve sølv og fem bronser på 61 øvelser under lekene i 1994. I Pyeongchang er det til sammenligning 102 øvelser.

Skøytegutta hylles

De norske utøverne har produsert mange store idrettsøyeblikk som vil bli husket i lang, lang tid. Et av de største mener Kaggestad er prestasjonene til skøytegutta i Olympic Oval.

– Jeg synes at Håvard Lorentzen har vært en ener. Det var strålende med lagtempo-gullet også. Mowinckel er en liten sensasjon. Det er formidabelt det hun har gjort. Skøyter og alpint har gjort jobben sin, og vel så det. Langrenn har også levert veldig bra, sier Kaggestad.

– Jeg lot meg også imponere over Aksel Lund Svindal som vant gull med hans bakgrunn. Han var jo nærmest uføretrygdet. Det er stort.

Canada blir tredje beste nasjon i OL med elleve gull, åtte sølv og ti bronse.