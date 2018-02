Se den utrolige videoen i videovinduet øverst!

MSV Duisburg-keeper Mark Flekken vil nok helst glemme lørdagens kamp mot Ingolstadt så fort som mulig.

Men det startet meget lovende: Den nederlandske keeperen reddet et straffe tidlig i kampen, og i det 18. minutt så han laget score det han trodde var 2-0-målet og hentet drikkeflasken inne i målet for å slukke tørsten.

Han fikk ikke med seg at målet feilaktig ble annullert for offside og at Ingolstadt-keeper Ørjan Nyland tok frisparket raskt.

Rystede hjemmefans kunne se en lykkelig uvitende Flekken stå med ryggen til kampen og lete etter drikkeflasken sin inne i målet mens bortelaget nærmet seg faretruende.

Forsvarer Gerrit Nauber trodde han hadde avverget faren da han headet ballen hjem til keeper, men ettersom Flekken ikke fulgte med hadde Ingolstadts Stefan Kustchke en enkel jobb med å sette inn utligningen.

TV-bildene viste en sjokkskadet Flekken stå som frosset inne i målet idet han oppdaget hva som hadde hendt.

Heldigvis for Flekken klarte lagkameratene å overliste Ørjan Nyland i Ingolstadt-målet enda en gang før slutt, og Duisburg vant dermed kampen 2-1.

Etter kampen var Flekken løsningsorientert:

– Heretter vil jeg ikke legge drikkeflasken min i målet, sa keeperen ifølge ESPN.