Han måtte tåle massiv kritikk for håndteringene av Petter Northug gjennom sesongen. Men når landslagstrener Tor Arne Hetland skal oppsummere OL, er han entydig i sin tale. Det har gått strålende uten Northug i troppen for første gang på ti år.

– Et fenomenalt OL for norsk herrelangrenn. Vi er strålende fornøyd med det som har skjedd, oppsummerer Tor Arne Hetland.

– Ikke kvalifisert

Hetland kan også glede seg over at Norge for første gang siden 2007 kommer hjem fra OL med en annen gullvinner på distanselangrenn enn Petter Northug.

– Hvem som vinner gullmedaljene for Norge spiller ingen rolle. Men det er jo helt supert at vi har fått fram andre gullkandidater.

– Hvor viktig var det å bli kvitt Northug-spøkelse for deg?

– Nei, det er ikke noe spøkelse med Petter. Det vil hele tiden bli fylt opp med nye løpere i Norge.

– Er Petter Northug kvalifisert til landslaget neste sesong?

– I resultater er ikke Petter kvalifisert for landslaget, men vi vet hva Petter kan gjøre når han er motivert og får lagt ned den treninga som skal til. Da vet vi at han kan komme tilbake. Det er ingenting vi heller ønsker enn det, sier Hetland.

Fornøyd med jobben

Det har vært konstant uro gjennom hele sesongen rundt Petter Northug. Selv mener Northug at han ikke har fått de sjansene han trengte til å kvalifisere seg til OL. Og Hetland har av mange blitt kritisert for å motarbeide den gamle skikongen. Med de fantastiske resultatene i OL, er det fristende å tro at Hetland kan slå seg på brystet å hevde at han har gjort alt rett. Men egersunderen er beskjeden på egne vegne.

– Vi tåler fint den kritikken vi har fått. Og det er bare helt topp at folk har ulike meninger om langrenn.

– Men dette viser vel at dere har hatt rett i de uttakene som er gjort?

– Ja, om vi har rett, eller feil vet jeg ikke. Det er tre stykker i trenerteamet som tar ut laget. Og vi prøver å gjøre så godt vi kan, og prøver hele tiden å behandle folk likt. Vi tar dem med på skirenn når de fortjener det.

– Jeg får stille spørsmålet på en annen måte. Er du fornøyd selv med den jobben du har gjort?

– Når jeg ser på resultatene er jeg godt fornøyd med den jobben som skiforbundet har gjort i år. Vi har fått masse gode resultater, og jeg tror vi har et støtteapparat som har fått tatt ut det beste i løperne, sier Hetland