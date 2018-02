«I sitt siste OL kunne Marit Bjørgen toppe karrieren med å bli tidenes vinterolympier etter at hun sikret gullet på tremila. Nå er Rogner-jenta størst av alle», skrev NRK i en artikkel de publiserte lørdag ettermiddag.

Artikkelen hadde tittelen: «Bjørgen er tidenes vinterolympier».

Problemet er bare at tremila ikke var før i dag, søndag.

Også Petter Northugs nettsted merket seg OL-tabben. Her ligger store deler av NRK-artikkelen vedlagt.

Tastefeil

NRK har slettet den aktuelle nyhetsartikkelen fra sin hjemmeside.

– Vi har forberedt et skall, som er en vanlig journalistisk metode, for å gi leserne en god og fyldig dekning idet Bjørgen går i mål. Så har det skjedd en feil, sa redaksjonssjef Janne Fredriksen til TV 2 tidlig søndag morgen.

Ved en tastefeil ble artikkelen publisert i stedet for lagret. Redaksjonssjefen presiserer imidlertid at artikkelen aldri ble lagt ut på NRKs nettside, og var kun publisert i under ett minutt.

– La oss håpe at det viser seg at blir behov for denne artikkelen, og at Bjørgen kroner av et godt mesterskap i sitt siste OL, sa Fredriksen.

Og NRK fikk rett: Marit Bjørgen vant tremila suverent og ble tidenes mestvinnende vinterolympier med åtte gull! Hun har nå like mange gull, men flere medaljer, enn Ole Einar Bjørndalen.

Bjørgens siste OL-løp

Bjørgen har tidligere uttalt at dette blir hennes siste OL. Dagens tremil ble dermed hennes aller siste OL-løp.

Bjørgen var i mål nesten to minutter foran finske Krista Pärmäkoski. Hun krysset målstreken med det norske flagget i hånden, og klarte ikke å holde tilbake tårene.

Sølv i skiathlon, gull i stafett, bronse på 15 kilometer fri teknikk og nok en bronse på lagsprinten sammen med Maiken Caspersen er Bjørgens medaljerekke, i tillegg til dagens gull.