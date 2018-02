Barcelona - Girona 6-1

Barcelona hadde ikke tapt siden tidlig januar-måned, og Girona sjokkerte stormakten lørdag kveld.

Etter bare to minutter sendte Cristian Potsu bortelaget i føringen etter rusk i de bakre rekker hos Barcelona. Ledelsen varte derimot i kun tre minutter, før Luis Suarez sat inn utligningen.

Derfra og inn handlet alt om Barcelona. Med Lionel Messi i festhumør var det aldri noen tvil. To mål fra argentineren, to nye fra Suarez og en klassescoring fra Philipe Coutinho sikret storseier og 6-1.

Messis to mål var hans 369. og 370. mål i La Liga som er flest av samtlige gjennom tidene, og han satt ny rekord med flest assist, 148 i tallet.

– Han er bedre enn alle og leker med alle. Fotballen her er annerledes og jeg forbedrer meg for hver kamp, sa Philipe Coutinho til Viasport etter kampen.

Med målene mot Girona står Messi nå med mål mot samtlige La Liga-lag denne sesongen. Barcelona ble også historiske, med seieren har de nå gått 32 kamper uten tap som er ny klubbrekord.

Messi-magi

Lagene gikk ut i hundre og før samtlige hadde fått tid til å sette seg på Camp Nou hadde Girona sjokkert hjemmelaget. Cristian Portu jaget et svakt gjennomspill og kom seg foran en uoppmerksom Samuel Umtiti. Barcelona-keeper Marc Andre ter-Stegen hadde kommet ut for å bistå, og jobben ble derfor enkel for Portu som satt ballen i mål via stolpen.

En drømmestart for Girona i sin første kamp på Camp Nou i klubbens historie, men gleden ble kortvarig. For hjemmelaget brukte mindre enn to minutter på å svare, og det var Luis Suarez som scoret sitt 17. mål for sesongen. 1-1 etter kun fem minutter spilt.

Barcelona var også svært nære ved å gå opp i føringen, men lobben til Lionel Messi ble reddet på streken. Argentineren bommet på det første forsøket, men bommer sjeldent på det andre. Et langt oppspill på Suarez fant til slutt Messi, som med fire Girona-spillere i press lekte seg igjennom forsvaret og scoret som han har gjort så mange ganger før.

Dette var 30-åringens 21. mål for sesongen og hans 370. scoring i La Liga totalt, flere enn noen andre i historien. Når han først var i gang tok det ikke mange minuttene før ballen lå i nettet igjen. Denne gangen var det på et frispark fra drøyt 20 meter som Messi satt under en hoppende mur og forbi Girona-keeper Yassine Bounou.

Lekestue og Suarez-hattrick

Girona fikk virkelig en fotballeksjon etter å ha tatt ledelsen, og like før hvilen var vertene frempå nok en gang. Et fantastisk angrep på få touch ble avsluttet på åpent mål fra Luis Suarez som ble to målscorer, målgivende fra Philipe Coutinho.

Brasilianeren har fått kritikk for å være usynlig i sine første kamper for katalanerne, men kom virkelig ut av skyggene halvveis ut i andre omgang. Danset bort et par motspillere før han, som engelske fotballsupportere er vandt med å se, banket ballen i lengste hjørnet på fantastisk vis. 5-1.

Som om ikke Girona hadde fått nok allerede rullet Barcelona opp nok et angrep. Denne gangen var det en annen kritisert nysignering, Ousmane Dembele, som var hjernen bak fremspillet. I andre enden av pasningen ventet Luis Suarez som fikk sitt tredje mål for dagen og ydmykelsen var komplett fra hjemmelaget.