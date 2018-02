FNs sikkerhetsråd har enstemmig vedtatt en resolusjon om 30 dagers humanitær våpenhvile i Syria, melder nyhetsbyrået AP.

Resolusjonen, som ble lagt fram av Sverige og Kuwait, har vært gjenstand for intense forhandlinger. Flere ganger de siste dagene er avstemningen blitt utsatt.

Russland ga seg

Russland var i utgangspunktet imot å stemme for en resolusjon som gikk imot Syrias president Bashar al-Assad, men ga seg til slutt etter flere endringer i utkastet.

Blant annet droppet Sverige og Kuwait kravet om at en våpenhvile måtte innledes innen 72 timer. Russland fikk også gjennom at våpenhvilen ikke skal gjelde IS eller al-Qaida.

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia hadde gjentatte ganger insistert på at en øyeblikkelig våpenhvile var urealistisk.

Blodig uke

Resolusjonen ble vedtatt etter en svært dødelig uke i det krigsherjede landet. Det syriske regimet har bombet området Øst-Ghouta. Over 500 mennesker, inkludert 120 barn, er drept i løpet av sju dager med intense flyangrep.

FNs generalsekretær António Guterres har kalt situasjonen helvete på jord.

Sveriges FN-ambassadør Olof Skoog, sa under debatten at FNs lastebiler står klar til å kjøre inn i Øst-Ghouta med humanitær hjelp, og for å evakuere syke og sårede.

Øst-Ghouta er et forstadsområde like utenfor Syrias hovedstad Damaskus. Det er det siste store opprørskontrollerte området nær den syriske hovedstaden.

(TV 2/NTB)