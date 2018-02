«Touch Me Not» av rumenske Adina Pintilie vant den gjeveste prisen under årets Berlinale. Filmfestivalen i Berlin holdes i år for 68. gang.



Totalt 24 filmer deltok i årets hovedkonkurranse, av dem var 19 nominert til de gjeveste prisene, Gullbjørnen og Sølvbjørnen.



Selv om det ikke ble noen Gullbjørn til Poppe for filmen om terrorangrepet på Utøya i 2011, er ikke regissøren nedbrutt.



Tvert imot er han fornøyd med mottakelsen den omdiskuterte filmen har fått på festivalen.



– Det viktigste for oss er oppnådd: Vi ville delta i Berlinalens hovedkonkurranse for å dele filmen og historien om dette angrepet med Berlin og hele verden, på en verdig og skikkelig måte. Vi fikk vist filmen til et stort internasjonalt publikum og fortalt om 22. juli i pressekonferanse og intervjuer, sier Poppe.



«Utøya 22. juli» har fått mye oppmerksomhet fra både kritikere, mediene og kjøpere i Berlin. Blant de 19 internasjonale filmene ble Poppes film om angrepet på Utøya tildelt hederlig omtale av den økumeniske juryen tidligere lørdag.



Denne juryen har vurdert filmenes samfunnsmessige bidrag og består av akademikere, journalister, forskere og filmpromotører.



– Det viktige for oss med denne filmen, er å få formidlet en sannferdig historie som berører publikum sterkt, om det som faktisk skjedde den 22. juli – ikke filmpriser, sier Poppe i en uttalelse etter premieutdelingen lørdag kveld.