Ved 15-tiden lørdag ble et ektepar funnet død i hjemmet sitt i Gjesvær i Nordkapp kommune.

Det melder politiet i en pressemelding.

Politiet og helsetjenesten dro straks til stedet.

Barn varslet

Parets tre barna var på adressen da foreldrene ble funnet døde, og nødetatene ble varslet via det eldste barnet.

Barna er nå tatt hånd om av kommunens kriseteam.

Politiet sier de ikke har konkrete opplysninger som tyder på at det har skjedd noe kriminelt, men at de heller ikke kan utelukke det på et så tidlig tidspunkt.

De vet ikke hva personene døde av, og de oppretter derfor sak. De to omkomne er begjært obdusert, og dødsfallene har så langt status som mistenkelige.

– Det er få spor vi har avdekket, vi starter bredt med å favne alle alternativer. Vi får krimteknisk bistand fra Kripos, sier operasjonsleder Svein Erik Jacobsen til TV 2.

Vil hindre rykter

Rådmann i Nordkapp kommune, Raymond Robertsen, bekrefter at to voksne er funnet døde.

– Kommunen tar hånd om deres nærmeste, barna, og sørger for at de får den oppfølgingen de trenger, sier han.

Søndag klokken 14 vil det arrangeres folkemøte med kommunelegen og ordfører tilstede.

Gjesvær er en liten bygd med bare litt over 100 mennesker.

Nettopp derfor understreker kommunen behovet for informasjon til innbyggerne.

– Det er fort at det kan oppstå rykter i en slik situasjon. Derfor ønsker vi å gi informasjon så tidlig som mulig for å unngå dette, sier Robertsen.