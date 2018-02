Like før klokken 17 lørdag kolliderte to biler på Hunnedalsvegen i Oltedal i Rogaland.

De to bilene kolliderte front mot front.

– Fire personer er skadd og sendt til sykehus, sier operasjonsleder Nikolai Austerheim ved Sør-Vest politidistrikt til TV 2.

En 42 år gammel mann ble erklært død på stedet.

Han satt alene i den ene bilen, mens de fire andre satt i den andre bilen.

Kritisk skadd

Fire personer i den andre bilen, alle menn født i 1996, ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Sykehuset opplyste lørdag kveld at skadene for én av dem var kritisk, men at tilstanden var stabil.

For en av de andre ble skadene beskrevet som alvorlige, men at også hans tilstand lørdag kveld var stabil. For de to øvrige er skadene omtalt som lettere.

Veien åpnet igjen

Fylkesveien var stengt etter ulykken, men ble åpnet igjen ved 23-tiden. Det ble tidlig meldt om at en bil sto i brann på stedet, og brannvesenet rykket også til ulykkesstedet.

– Vi er på stedet og kommer til å sette i gang en etterforskning for å finne ut hva som har skjedd, sier Austerheim.



