Et høytrykk som ligger over de skandinaviske landene fører til en iskald uke i store deler av Norge.

– Denne type kulde vil skifte mye over korte avstander. I løpet av uka blir det lite vind og skyer, og luftmassen blir kaldere og kaldere. Så det vil absolutt bli kaldt, men det er vanskelig å si akkurat hvor kaldt det blir, sier Storm-meteorolog Stig-Arild Fagerli.

Kaldest blir det nær bakken, i dalsøkk og senkinger i terrenget.

– Lokalt kan det bli svært kaldt. Vi vil nok kunne få minus 30 mange steder, sier Fagerli.

Ingen vårtegn

Torsdag viser kalenderen 1. mars, altså første offisielle vårdag.

– At en sånn kulde opptrer såpass sent på vinteren er ganske unormalt. Ifølge kalenderen ville vi helst skrevet vår, men man må nok vente litt på det, sier Fagerli.

Store deler av Europa er påvirket av høytrykket og en reversert luftstrøm.

– Det er østavind over hele Nord-Atlanteren, og det påvirker kontinentet også. Det er kaldt mange steder nå. Denne typen værapparat setter seg ofte lenge, og det er ingen tegn til at det vil snu, sier meteorologen.

Og våren er overhodet ikke i sikte på meteorologenes værkart – foreløpig.

– Den kommende uka blir kald, og det ser ut til at det fortsetter også inn i uka etter. Man kan vel tenke seg til at det går fra bikkjekaldt til kaldt. Det er ingen tegn til at det snur mot mildvær, men mot midten av mars begynner varslene å bli såpass usikre at man kanskje kan tenke på det, sier Fagerli.

– Snø blir liggende lenge

Tidligere i vinter har det kommet mye snø i Sør-Norge. Det kalde været fører til at snøen blir værende en god stund fremover.

– Snøen vil holde seg i fjellet og lavlandet lenge, sånn som det ser ut nå. Det er ikke varmt nok i lufta til å få smelting. Hvis kuldeperioden blir veldig lang, så vil nok sola på dagtid kunne virke noe, men det kan ta lang tid, sier Storm-meteorologen.

Når mildværet først kommer, kan det imidlertid bli en rask snøsmelting.

– Det er litt sånn at når du har en kald start på våren som holder på snøen, så kan det bli en kraftigere omveltning når væromslaget kommer, sier Fagerli.

Spår utfordringer i byene

De kommende, kalde ukene kan også føre til dårlig luftkvalitet flere steder i Norge. Den kalde, stillestående lufta vil legge seg som et slags lokk, som gjør at støv, eksos og røyk stenges inne i det kalde laget.

– Jeg ser for meg at man kan ha litt utfordringer med dette, særlig i byområder, fra midten av den kommende uka, sier Fagerli.

Dette værfenomenet kalles inversjon, og kan blant annet føre til restriksjoner i bilbruk.