For fire år siden reiste 29 år gamle Joanna Demafelis fra Filippinene til Kuwait for å jobbe som hushjelp.

6. februar i år ble hun funnet død i en fryser hjemme hos arbeidsgiveren. Da hadde hun vært meldt savnet i et år.

Arbeidsgiveren er varetektsfengslet i Libanon og siktet for drapet. Hans syriske kone er etterlyst.

Ifølge Ritzau skal Joannas døde kropp hatt merker etter tortur.

Utreiseforbud

Drapet har vakt stor oppsikt i hjemlandet.

Presidenten på Filippinene, Rodrigo Duterte, har nå innført et utreiseforbud for alle filippinere som har søkt arbeidstillatelse i Kuwait.

Duterte skal også ha tilbudt gratis flyreiser hjem til de 10.000 filippinerne som har utgått visum. Ifølge CNN har over 2000 valgt å benytte seg av tilbudet.

Presidenten kritiserer i tillegg myndighetene i Kuwait for å ikke gripe inn overfor arbeidsgivere han mener rutinemessig voldtar filippinske kvinner, og tvinger dem til å jobbe opp til 21 timer i døgnet.

Ifølge myndighetene jobber over 250.000 filippinere i Kuwait, flere av dem som hushjelper. Ifølge Filippinenes utenriksminister, Alan Peter Cayetano, har seks filippinske hushjelper endt opp døde i Kuwait den siste tiden.

Siste telefonsamtale

Sist familien hørte fra Joanna var i 2016. Da ringte hun til lillesøsteren Joyce.

Joyce forteller til CNN at Joanna insisterte på at hun hadde det bra den siste gangen de snakket sammen, men søsteren mistenker at samtalen ble overvåket.

– Jeg hadde en følelse av at sjefen hennes var i nærheten og at hun hadde begrenset tid til å snakke i telefonen. Det siste hun sa til meg var: Jeg elsker deg bungso (yngste barn), sier hun.

I 2013 ble familien rammet av en tyfon, og årsaken til at Joanna reiste til Kuwait skal ha vært for å forsørge familien.