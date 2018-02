Se sammendrag i vinduet øverst!

Leicester-Stoke 1-1

Mannen som er utpekt til Englands neste landslagskeeper og som mange tror blir førstevalget i sommerens VM, Jack Butland, foretok en real keepertabbe i Premier League lørdag.

Hans Stoke ledet 1-0 borte mot Leicester og så ut til å være på vei mot sin første borteseier på fire måneder og en viktig triumf i bunnstriden, men med 20 minutter igjen på klokken kom Butland-blunderen.

Et hardt innlegg fra Marc Albrighton skulle bare plukkes ned av burvokteren, men et vaskeekte glipptak på ballen gjorde at han rotet den i nettet.

Dermed endte det med keeperselvmål og 1-1 på King Power Stadium, etter at Xherdan Shaqiri hadde sendt Stoke foran før pause.

– Det er en grisetabbe, sa TV 2s programleder Jon Hartvig Børrestad i oppsummeringen etter kampslutt.

Med det klarte ikke Paul Lamberts bortelag å skaffe seg den drømmestarten på lørdagen som de ønsket, da de fremdeles står med begge beina plantet i bunnstriden og er nummer 19 med 26 poeng på 28 kamper.

Butland har spilt seks kamper for England, og 24-åringen har vært satt i forbindelse med store klubber som Liverpool, Chelsea og Arsenal med tanke på en overgang bort fra et Stoke-lag som kjemper for tilværelsen i Premier League. Etter tabben viste landslagskeeperen også hvorfor, da han reddet sitt lag fra ytterligere baklengsmål med et par vakre varianter.

– Først selvmål, en kjempetabbe, og så to-tre meget gode redninger fra den veldig gode keeperen, oppsummerte TV 2s kommentator Simen Stamsø Møller etter kampslutt.

Shaqiri scoret i tredje kamp på rad for første gang i karrieren

En annen Stoke-spiller som uansett skal til VM som førstevalg er Xherdan Shaqiri, som virkelig er i superslag for tiden. Sveitserens 1-0-scoring betyr at 26-åringen for første gang i karrieren har scoret i tre ligakamper på rad. Driblekunstneren, som tidligere har spilt for storklubber som Bayern München og Inter, har virkelig begynt å vise seg fram i Stoke-trøyen de siste ukene.

– Uavhengig av hva som skjer med Stoke er jeg temmelig sikker på at Shaqiri ikke spiller i Championship neste år, skrev Stoke-supporter og TV 2s Fantasy Premier League-ekspert Mina Finstad Berg etter kantspillerens 1. omgang.

Scoringen kom etter at Joe Allen hadde gjort en heroisk jobb i forkant for å vinne ballen, før Shaqiri deretter gjorde resten av jobben selv. Med sin vanligvis svakere høyrefot skrudde han 1-0 i nettet bak Kasper Schmeichel.

– Hans største stjerne har gjort det igjen, sa Simen Stamsø Møller etter det lekre ledermålet.

Lambert: – Vi spiller en kjempekamp

Stoke uten borteseier på fire måneder

Stoke har ikke vunnet en bortekamp på fire måneder, siden 1-0-triumfen mot Watford i slutten av oktober, men helt til 70 minutter var spilt så det ut til at de var på god vei. Da oppstod imidlertid den grusomme tabben, som altså ble til et selvmål av Stoke-keeperen.

– Det er en fryktelig feil av vanligvis så solide Jack Butland. Det er sjeldent han kan lastes. Han har spilt veldig bra, men sluppet inn mange mål denne sesongen. Denne må han ta på sin kappe. Uffameg, sa TV 2-kommentator Stamsø Møller umiddelbart etter scoringen var et faktum.

Butland er av mange regnet for å være førstevalget til å vokte buret for England i VM i sommer, ettersom Joe Hart er på benken i West Ham. I kamp med Evertons Jordan Pickford, er det kanskje Butland som har ligget best an i kampen om førstekeeperdrakten.

Gjorde opp for seg med enorm redning

Åtte minutter senere gjorde Butland så en manøver i helt andre enden av skalaen. Et skrudd skudd fra Riyad Mahrez fra like utenfor 16-meteren var på vei inn i hjørnet, men da var den engelske landslagskeeperen betydelig mer patent og avverget med en magisk redning.

– Han gjør på sett og vis opp for seg. Det er vanskelig å se utgangen. Det er en strålende redning, kommenterte Stamsø Møller.

Sjansen var imidlertid ikke over for Leicester, og i kjølvannet av tigerspranget fikk også Hary Maguire avsluttet i retning Butlands mål. Stopperens forsøk suste i stolpen og ut, og reprisene viste at Stoke-keeperen hadde fått en finger også på den varianten.

– Det er veldig, veldig bra av keeperen som for ti minutter siden scoret selvmål, sa Stamsø Møller.

Butland reddet også da Riyad Mahrez var gjennom alene med keeper et par minutter før slutt, og fikk hjelp av stolpen da Matthew James' heading traff den like etterpå. Dermed endte det 1-1, og til tross for kjempetabben ble ikke Butland den store synderen.

– Det er sterkt å heve seg etter å ha gjort en så stor tabbe, sa Petter Myhre etter kampslutt.

13 av de 14 nederste lagene på Premier League-tabellen er i aksjon lørdag, og forut for runden skilte kun seks poeng fra 10. plass til nest siste. TV 2s Premier League-ekspert Petter Myhre sa allerede før kampstart i Leicester at vi kan forvente oss flere desperate aksjoner fremover.

– Vi har sett desperasjonen lenge. Mange managere har fått sparken, og de fikk det tidlig. I såkalte «sekspoengskamper» hjemme mot andre bunnlag, er det fort gjort å la seg prege, sa Myhre.

Det var neppe det som førte til Butlands tabbe, men at sekspoengskampene står i kø for Stoke og manager Paul Lambert fremover er hevet over enhver tvil.