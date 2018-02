Se sammendrag øverst!

Liverpool-West Ham 4-1

Liverpool overnatter på 2. plass i Premier League etter 4-1-seier mot West Ham på Anfield lørdag.

Emre Can, Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané scoret målene, og Salahs fulltreffer betyr at han nå er oppe i 23 i ligaen. Med det er han delt toppscorer i Premier League med Harry Kane.

Liverpools seier betyr også at de er ett poeng foran Manchester United på tabellen, før erkerivalen møter Chelsea til toppkamp i Premier League søndag.

– Det er litt propagandafotball. Det er stas. Det er gode tider for Liverpool-fansen. Ikke bare på tabellen, men det som de gjør på banen, sa TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt etter kampslutt.

Slik var oppgjøret - ett stolpetreff til hvert lag i starten

Både Liverpool og West Ham traff stolpene i løpet av kampens første kvarter. Først var Mohamed Salah frempå allerede etter to minutter, men Adrian slo ballen i stolpen og ut, før Marco Arnautovics frekke chip etter kvarteret led samme skjebne via tverliggeren og en lang Karius-finger.

– Det er en praktfull avslutning, men det mangler to centimeter. Det var nesten litt Cantona mot Sunderland, sa Øyvind Alsaker med klar referanse til scoringen som Manchester United-legenden Eric Cantona leverte i Premier League for drøyt 20 år siden.

Strålende Salah-corner forut for 1-0

Like før halvtimen var spilt kom Cans ledermål. En nydelig innoverskrudd corner fra Mohamed Salah fant veien til hodet til tyskeren, som kjempet inn 1-0 for vertene.

– Det er et så fantastisk slått hjørnespark. Det er akkurat inn i farlig område. Van Dijk tar mye oppmerksomhet, men det er Emre Can som header inn fra kort hold, sa ekspertkommentator Brede Hangeland fra kommentatorplass på Anfield.

Cans scoring var Liverpools 100. for sesongen, og det allerede i kamp nummer 40. Det er 24. gangen i klubbens historie, og første gang siden 2013/14, de røde fra Merseyside har nådd denne milepælen. Kun to ganger tidligere i klubbhistorien har de nådd 100 mål etter færre kamper enn 40.

I TV 2-studio i pausen ble det spørsmål om hvorvidt James Milners opptreden overfor West Ham-keeper Adrian burde ført til frispark, og dermed annullering av scoringen.

– Det er helt på grensen. Han prøver å få ham unna, men han stritter imot. Ikke for å få tak i ballen, men bare med en ting for øyet, nemlig å holde keeperen bak seg, sa Erik Thorstvedt.

– Jeg synes det hadde vært et billig frispark hvis han hadde dømt på den der. Jeg synes det er en grei godkjenning, sa Petter Myhre.

Samme Milner fikk også gjennomgå ved et par anledninger av gjestenes spillere, og i TV 2-studio gikk diskusjonen rundt hvorvidt Mark Noble burde vært utvist for sin variant på lørdagens Liverpool-kaptein.

Se situasjonene her!

Cans scoring var 1. omgangs eneste, selv om Arnautovic fikk prøvd skuddfoten igjen fire minutter før hvilen. Denne gangen slo Karius østerrikerens variant til hjørnespark.

Salah scoret - likt med Kane

Fem minutter ut i 2. omgang slo Salah til. Litt tilfeldigheter gjorde at Alex Oxlade-Chamberlain fikk slengt ut en fot og foret ham, men da egypteren først fikk muligheten var han iskald og styrte 2-0 i nettet med sin giftige venstrefot.

– Det er helt ufattelig hvordan Salah leverer for de røde. The Kop kalte Robbie Fowler God, men her har de en spiller som med denne scoringen er oppe i 20 mål med venstrebeinet. En mer enn rekorden som Robbie Fowler hadde, meddelte kommentator Øyvind Alsaker.

Scoringen var Liverpool-toppscorerens 23. i ligaen denne sesongen, og dermed er han igjen på toppen av Premier Leagues toppscorerlisten. Også Tottenhams Harry Kane har 23 i ligaen denne sesongen.

Firmino økte - Antonio reduserte umiddelbart

Kun noen små minutter senere satt den tredje for vertene. Emre Can slo en stikker i bakrommet, og West Ham-keeper Adrian forlot streken for å prøve å avverge. Han timet imidlertid feil, og bommet med utrusingen. Dermed kunne Roberto Firmino enkelt trille 3-0 i nettet på tomt mål.

– Enklere mål enn det har han ikke scoret noen gang, sa Hangeland fra kommentatorplass.

Like etter slo West Ham umiddelbart tilbake. Michail Antonio, som hadde kommet fra benken kun sekunder før, utnyttet en feil i midtbaneleddet og fikk rullebane alene med Karius. Angriperen tente et lite West Ham-håp med sin 1-3-scoring.

Mané traff stolpene to ganger - andre gang gikk ballen inn

Det var allikevel Liverpool som skulle score oppgjørets femte mål. Sadio Mané skjøt først i utsiden av stolpen og ut med drøye kvarteret igjen, før han under fem minutter senere traff på innsiden av stengene. Firmino la ut til Robertson, som serverte Mané inne i boksen. Ved denne anledningen gikk avslutningen i stolpen og inn, og dermed var det 4-1.

– Et klasseangrep av Liverpool, kommenterte Hangeland.

Scoringen ble også oppgjørets siste, og dermed vant Liverpool 4-1 på eget gress. West Ham har tatt poeng mot både Tottenham og Arsenal, og slått Chelsea, under David Moyes, men fikk det altså for tøft i managerens gamle hjemby lørdag.

Liverpool tok imidlertid tre viktige poeng i kampen om Champions League-plassene.

– Den klare ambisjonen må være topp fire. Om de blir to eller fire, er vanskelig å si, men jeg synes det er imponerende den måten de spiller angrepsfotball på. Vi blir litt bortskjemte når vi ser disse beste lagene. Det vanskeligste i fotball er å score mål, sa Petter Myhre etter kamp.