Stillingen var 5-5 i den åttende omgangen da USA hadde omgangens siste stein.

Amerikanerne lå inne med fire steiner i boet, men to svenske steiner, den ene best plassert av alle, gjorde at Shuster måtte levere presist med sin stein for å ta med seg poeng.

Den amerikanske skipen viste presisjon av aller ypperste klasse da han tok ut svenskenes beste stein, som igjen tok ut den andre svenske steinen. Den siste amerikanske steinen ble liggende i boet og sørget for intet mindre enn fem poeng før de to siste omgangene.

Det forspranget klarte aldri Niklas Edin og det svenske laget å ta inn, og etter 13 steiner i den tiende og siste omgangen ga svenskene opp på 7-10.

– Det var tøft, jævlig tungt dette her. Vi får en god start og da kjentes det bra. Det var en del steiner som ikke var presise og da ble det skapt en usikkerhet, sier den svenske treneren Peja Lindholm til Aftonbladet.

Dermed kunne Shuster og hans lag innkassere et overraskende OL-gull, mens svenskene måtte ta til takke med sølvet.

USA hadde bronse som sitt beste resultat i curling for menn før lekene i Sør-Korea, og tok lørdag nasjonens første curlinggull noensinne på herresiden.

For svenskene ble det et nytt sølv. Nasjonen spilte finale da sporten entret OL-programmet i 1924 og tok den gang sølv bak Storbritannia. Årets plassering er uansett den beste på 94 år.

