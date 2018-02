Steinar Halvorsen i Christiania Vedforretning forteller at vedsalget virkelig har gått unna denne vinteren.

– Totalt sett har vi hatt rundt 70.000 sekker. Tar du to paller i høyden får du fylt opp Ullevaal Stadion to ganger. Da ser du mengden av ved som går, sier han.

Nå er det kun 15 paller med ved igjen. Etter neste uke stenger Christiania Vedforretning dørene. Da er det tomt.

Halvorsen har 27 års erfaring med vedsalg. Han forteller at det denne vinteren har blitt solgt mer enn på lenge.

– Det har ikke vært solgt så mye ved i Østlandsområdet siden 2011. Dette produseres ett år i forveien, og da kunne vi ikke forutse at vinteren skulle bli som den ble nå, sier han.

Kan bli 20 minusgrader

Neste uke er det ventet iskalde temperaturer stort sett over hele landet. I Oslo kan temperaturene synke ned til hele 20 minusgrader natt til torsdag.

Langs kysten i Sør-Norge kan temperaturen synke til minus 10-12 grader.

– Hvor kaldt det blir avhenger av skydekket. Mer skyer gir mildere vær. Men prognosene tilsier at det skal bli veldig kaldt, særlig natt til torsdag, sier meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo.

Årsaken til kulden er høytrykkene som ligger over Skandinavia. Vi har ett i nord og et litt sør for oss. Gjennom helgen forsterker høytrykket i nord seg, og siger sørover. Det rydder unna skyene, og vi får det derfor enda kaldere utover i neste uke.