Den kanadiske skicross-kjøreren David Duncan, ble natt til lørdag pågrepet av sør-koreansk politi for angivelig å ha kjørt en stjålet bil i beruset tilstand, ifølge CBS Sports.

Ifølge politiet satte Duncan seg, sammen med sin kone og trener, inn i en bil som sto utenfor en bar og kjørte den i retning av utøverlandsbyen inntil de ble stoppet av en politipatrulje.



Det er foreløpig uklart hvem av de tre som faktisk kjørte bilen, men sørkoreansk politi melder at sjåføren hadde 1.6 i promille da arrestasjonen fant sted.

Politiet har beslaglagt passene til de tre for å hindre at de reiser fra landet før saken er avgjort, men ifølge politiet vil de trolig få reise hjem så snart de har betalt en bot.

Den kanadiske olympiske komiteen (COC) har bekreftet at en av deres utøvere har vært involvert i en politisak. Sjef for COC, Chris Overholt, sier i en pressekonferanse at utøveren samarbeider med politiet.

– Vi er i kontakt med koreanske myndigheter og den kanadiske ambassaden, og vi vil oppdatere situasjonen når det er passende å gjøre, sier Overholt.

Duncan ble nummer åtte i onsdagens skicross-konkurranse. Hans lagkamerat Brady Leman ble OL-mester, og det ble canadisk gull også i kvinneklassen ved Kelsey Serwa.