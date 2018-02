Martin Johnsrud Sundby, Niklas Dyrhaug og resten av de norske lå i front på starten av lørdagens femmil, men etter 16,6 kilometer valgte alle å bytte ski.

Da dro Iivo Niskanen ifra fra tet og fikk kun med seg Aleksej Poltaranin.

Niklas Dyrhaug kjørte råsterkt og kom seg opp til de to i teten, men måtte til slutt bukke under for Niskanens råkjør.

30-åringen vil ikke skylde på noe, men overfor TV 2 legger han ikke skjul på at skiene hadde en innvirkning på at han til slutt måtte slippe teten.

– Jeg følte meg egentlig jævlig bra. Det var ikke noe tungt å komme seg opp, men så ...

– Dere byttet ski rett før. Var det skiene som ødela?

– Jeg hadde i hvert fall kjempeski de to første rundene, men det ble litt seigere etter hvert, ja. Jeg fikk litt dårligere feste etter hvert. Jeg prøvde alt jeg kunne for å være med, men det ble for tungt å tette alle smålukene, og da gikk jeg til slutt litt i veggen.

Dyrhaug innrømmer at skiene har vært et samtaleemne innad i laget etter femmilen.

– Vi har snakket sammen om skiene, men det er vanskelig å konkludere om en ting slik med en gang.

– Flere med samme opplevelse som deg?

– Det tror jeg nok, sier en diplomatisk Dyrhaug som til slutt endte på 13. plass, over fire og et halvt minutt bak vinneren.

– For min egen del er det bedre å gå for medalje, og så feile, enn å «safe» inn en sjetteplass.

– Kjedelig å se dem gli fra meg

Martin Johnsrud Sundby har samme inntrykk etter løpet.

– Vi er fire nordmenn i veldig god form som går inn i dette løpet her. Da er det selvfølgelig forferdelig skuffende at vi ender opp med en dag uten å være i nærheten av å kjempe om gullmedalje. Det er en nedtur, men det må vi takle.

– Spilte skiene en rolle?

– Jeg synes det er et vanskelig spørsmål å svare på, sier Sundby før han fortsetter:

– Det ble litt vanskelig. Jeg vet ikke om føret endret seg, men det ble noen endringer som vi ikke klarte å følge. Vi hadde kjempeski innledningsvis. Det var jo kjedelig å se Poltaranin og Iivo (Niskanen) gli fra meg ned langbakken da de rykket. Men det var kjempeutfordrende føre. Det var brutalt.

Både gullvinner Iivo Niskanen og sølvmedaljør Aleksandr Bolsjunov går på Rossignol-ski.

– Jeg regner med at det ryker noen sjampis-flasker i «Rossi-bua» i kveld, sier Sundby.

– De har truffet utrolig godt. Man så det på stafetten også. Det var de to gutta der som gikk raskest der også. Det er tydelig at de har gjort en fantastisk jobb i «servicebua» der under OL.

– Det ble kaldere

Landslagssjef Tor Arne Hetland innrømmer at forholdene endret seg underveis i løpet.

– Hvorfor det ble som det ble, får vi gruble litt på

– Det var et par av guttene som meldte at de hadde litte grann glatte ski da de byttet ski, og det ble en grad eller to kaldere. Men vi har to fra smøreteamet som er ute og går hele tiden, og vi gjorde noen få justeringer før det siste byttet.

– Kunne de norske vunnet med bedre ski?

– Det er selvfølgelig totalen av form og ski som betyr noe, men alt stemte for Niskanen og Bolsjunov i dag, sier Hetland som likevel ikke vil deppe.

– Det har vært et fenomenalt OL for norsk herrelangrenn. Vi er strålende fornøyd med det som har skjedd.

Sportssjef Vidar Løfshus tror ikke skiene kostet Norge gullet, til tross for at festet ble dårligere etter hvert som solen gikk ned.

– Noen av utøvere har sagt at de hadde ønsket seg mer feste, men det er ikke sikkert at å legge på mer klister hadde vært løsningen. Da hadde det kanskje bare blitt enda mer is og ball med skiene, sier Løfshus til TV 2.

– Jeg tror at det var de utøverne som behersket forholdene best, som vant, og så er det et lite paradoks at de to beste gikk på samme franske merke.