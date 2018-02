TV 2s team blir bedt om å sette telefonene i flymodus og legge dem i bilen før vi banker på døra til det gule huset som ligger for seg selv i Enebakk i Akershus.

I huset er det ingen mobiltelefoner eller datamaskiner. TV-en, komfyren og kjøleskapet er ikke i bruk. Maten kokes på vedovnen. Paret som bor her, bruker kun strøm til varmtvannsbereder og vannanlegg. En fasttelefon er deres forbindelse til omverdenen.

Får hodepine

Therese kaller seg stråleflyktning. Hun har flyttet hit sammen med kjæresten Jan Thomas for å unngå stråling fra mobiltelefoner, wifi-nettverk og andre strålekilder vi omgir oss med til daglig.

– Jeg får først og fremst plager i hodet. En slags hodepine som er veldig ubehagelig, konsentrasjonsvansker og en følelse av å være uvel, sier Therese Lucile Engh.

– Hvordan kan du være sikker på at plagene kommer av stråling?

– Det er fordi plagene oppstår når jeg utsetter meg for stråling. Det har jeg erfart veldig mange ganger, og så blir jeg bedre hvis jeg fjerner meg fra strålekilder. Så da er det ikke noe tvil igjen hos meg.

Reagerte på ruteren

Therese merket symptomene høsten 2014. Den ubehagelige hodepinen oppsto kort tid etter at hun hadde koblet opp et trådløst nettverk i leiligheten sin i Oslo. Smertene forsvant da hun trakk ut kontakten.

LANGT TIL NABOEN: Therese og kjæresten har nettopp flyttet til dette huset i Enebakk. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

Noen dager senere gjorde hun et nytt forsøk, men hodepinen kom tilbake. Ruteren ble pakket bort, men plagene begynte å komme også når hun brukte mobiltelefonen. Therese forteller at hun til slutt ble så dårlig at hun måtte slutte å bruke mobiltelefon også.

Therese har delt sin historie gjennom nettsiden til den pensjonerte forskeren Einar Flydal, som samler på historier fra folk som opplever helseplager relatert til de nye strømmålerne. Her forteller Therese om plagene hun begynte å oppleve når hun var utsatt for stråling: en intens, stikkende, «strømaktig» hodepine, sterk trykk-følelse i hodet, høy pipetone i ørene, uvelhetsfølelse, utmattelse, konsentrasjonsvansker og lett svimmelhet.

Til slutt ble Therese nødt til å flytte ut fra leiligheten i Oslo, og hun mistet sin faste jobb.

IKKE I BRUK: Verken TV-en, kjøleskapet eller komfyren er i drift. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

– Livet mitt er ødelagt, sier Therese.

– Jeg kan ikke bevege meg fritt rundt. Jeg har kjempelyst til å bruke PC og mobil, jobbe, trene og gå på kafé som alle andre. Det får jeg ikke gjort fordi jeg blir syk av stråling. Nå må andre handle for meg, og jeg har ikke vært hos frisøren eller kjøpt meg klær på to år, sier 43-åringen.

Mer stråling

I disse dager installeres nok en strålekilde rundt om i de tusen hjem. Alle strømmålere skal skiftes ut, og det monteres såkalt smarte strømmålere med toveis trådløs kommunikasjon til kraftselskapet.

Strålingen fra strømmålerne er svært lav. En fersk rapport fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fastslår at strålingen ligger under en tusendel av grenseverdiene for stråling fra radiosendere. Det er ikke grunnlag for å si at strålingen kan føre til helseplager.

GOD STØTTE: Therese Lucile Engh er glad for at kjæresten Jan Thomas Karlsen (47) hjelper henne i hverdagen. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

Likevel har 2400 strømkunder fått attest fra lege eller psykolog om at de skal slippe å ha en slik strømmåler i huset. Therese er en av dem som har fått en slik legeerklæring.

Aksjon mot strømmålere



For noen ønsker slett ikke å få en ny strømmåler i sikringsskapet. Denne uken rykket Hafslunds kommunikasjonssjef Morten Schau ut i Østlandets Blad etter en aksjon mot smartmålere i Oppegård.

Nettselskaper fikk flere henvendelser fra strømkunder som hadde fått flygeblad med overskriften «NEI TIL SMARTMÅLERE» i postkassen.

«Det fremsettes en rekke påstander om smartmålere (AMS-målere) og helseeffekten av stråling fra disse målerne. (...) AMS-målerne representerer ikke noen strålingsfare og opererer godt under gjeldende regler fra Statens strålevern. Vanlig elektrisk utstyr i norske hjem har vesentlig høyere nivåer enn de automatiske strømmålerne», skriver Schau.

Folk som mener de får plager som følge av strålingen, kan likevel få en legeerklæring på at de slipper å få en smart strømmåler i huset. Hafslund opplyser til TV 2 at rundt 750 av selskapets 700.000 nettkunder hittil har fått fritak fra å installere AMS-måler.

På landsbasis har 2400 strømkunder fått fritak fra installasjon av ny strømmåler. Det opplyser NVE. Det er 0,15 prosent av nettkundene.

Ikke mulig å påvise sammenheng

Situasjonen er altså den at selv om strålingen fra måleren anses som helt ufarlig, kan strømkunder slippe å få installert en slik måler om de mener de reagerer på strålingen.

Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin, sier til TV 2 at det ikke er mulig å påvise noen som helst endringer i kroppen som et resultat av strålingen som kommer fra slike målere. Legene tar likevel folks plager på alvor.

LYTTER TIL PASIENTENE: Vitenskapen har ikke fastslått at lav stråling fører til fysiske plager, men landets fastleger tar folks plager på alvor, sier Petter Brelin. Foto: Thomas Evensen/TV 2

– Det er ingen tvil om at folk har plager. Om det har med strålingen fra disse apparatene å gjøre, er mer usikkert. Men vi stoler jo på våre pasienter når de kommer til oss med plager, og vi prøver å ta dem på alvor også når de bruker denne forklaringen på hvorfor de har disse plagene.

– Rundt 1,5 promille av strømkundene har fått legeerklæring på at de skal slippe å ha slike målere. Hva er det legene oppgir som forklaring i attesten som sier at de skal slippe?

– Det er et uttrykk for at når vi ikke finner andre årsaker til plagene, når det ikke finnes noen annen måte å hjelpe pasientene på, så hører vi på pasientene hvordan de opplever dette og hva slags behov de har. Da skriver vi en attest som jeg strengt tatt synes det ikke skulle være nødvendig å skrive. Kraftselskapene kunne like gjerne stole på kundene sine i denne saken. Men vi skriver denne attesten når det er nødvendig, sier Brelin.

Legen vil likevel ikke utelukke at man kan bli syk av stråling.

– Vi kan ikke utelukke noe som helst. Medisinen utvikler seg hele tiden, og vi får stadig ny innsikt. Også innenfor dette kan det komme ny innsikt som viser at strålingen i seg selv kan være årsak til plagene, sier han.