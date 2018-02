Kun iført et rosa skjørt og et apelignende futteral foran sine edlere deler tok en ivrig tilskuer skøytehallen med storm kort tid etter at Håvard Lorentzen hadde mottatt OL-sølvet etter herrenes 1000 meter.

Mannen hoppet ned fra tribunen, kastet klærne av seg på et blunk og satte i gang med en dans med "fred og kjærlighet" skrevet på magen.

Han skjønte nok umiddelbart at skøyeis er glatt, for det tok ikke lang tid før den lettkledde tilskueren mistet bakkekontakten og deiset i isen.

Det tok heller ikke lang tid før vaktene tok tak i ham og eskorterte ham av isen.

Ifølge New York Post er det den kjente "streakeren" Mark Roberts som entret isen etter fredagens 1000 meter. Roberts, som er fra Liverpool, er kjent for å kaste klærne under store idrettsarrangement. Det hele startet under en rugby-kamp i Hong Kong i 1993.

I 2002 stormet han finalen i Wimbledon-turneringen i tennis mellom Lleyton Hewitt og David Nalbandian, mens hans mest kjente blotting var under Super Bowl i 2004. I et intervju med Guardian i 2015 snakket Roberts åpen om de over 500 gangene han har "streaket" - blant annet i Merseyside-derbyet.

– Noen måneder senere tok jeg armhevninger i straffefeltet under Liverpool-Arsenal, og da fikk jeg straff fra fotballkamper, sa Roberts.

– Jeg fikk ikke lov til å dra på fotballkamper på tolv måneder. Det er da jeg startet med golf, tennis og alle rugby-turneringer.

Blottingen under OL er angivelig hans første opptreden siden 2013.

MÅTTE STOPPES AV SKRTEL: Mark Roberts løp ut på banen under en kamp mellom Liverpool og Arsenal i 2011. Foto: Paul Ellis