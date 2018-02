Se høydepunktene fra løpet i Sportsnyhetene øverst.

Det ble ingen norsk femmil-medalje lørdag.

De norske måtte slippe teten allerede etter 16 kilometer og var aldri med og kjempet om gullet.

Finske Niskanen sprengte feltet på egenhånd og det ble etter hvert en skikkelig gullduell mellom ham og russiske Aleksandr Bolsjunov (21).

Den russiske unggutten Bolsjunov hadde allerede en bronse på sprinten fra tidligere i mesterskapet, og var regnet som favoritt i en eventuell spurt.

Men én kilometer før mål slo Niskanen til og feide ifra russeren. Dermed kunne 26-åringen feire gullet i ensom majestet.

Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund kjempet om bronsen mot Alex Harvey og Andrej Larkov bak tetduoen.

Russiske Larkov ble imidlertid for sterk og Johnsrud Sundby måtte ta til takke med en femteplass, over to og et halvt minutt bak Niskanen.

Holund kom på plassen bak Sundby, mens Emil Iversen og Niklas Dyrhaug fikk henholdsvis 10.- og 13. plass.

– Vi fikk kjørt oss

– Det var tøft. Vi fikk virkelig kjørt oss. Vi kjemper det vi har hele veien for å prøve å holde oss inne i kampen. Vi gir oss pokker ikke, men i dag er vi langt unna å være med Iivo. Det er bare å erkjenne. Det ble tøft, ja, sier Sundby til Eurosport.

Sundby hadde los på bronsemedaljen på slutten, men klarte ikke å holde følge med Larkov i den siste bakken.

– Jeg hadde ikke sjanse til å gå i sporet. Det er tom muskulatur. Han hadde mer å gå med. Vi var helt ferdige. Vi jobbet steinhardt for å gå inn Poltaranin og prøvde et stakerykk før siste bakken. Tanken var fullstendig tom da vi gikk inn i siste bakken, sier Sundby til Eurosport.

– Det var klasseforskjell

TV 2s Johan Kaggestad var ikke skuffet over den norske innsatsen.

– Dette var forventet. Det var klasseforskjell. Nordmennene viste svakheter, slik de har gjort på distanserenn i hele år. Jo lengre det blir, jo mer sliter de, sier Kaggestad.

– Sundby gjorde det slik jeg hadde forventet. Holund imponerte meg med et nok et godt løp, og at han ikke fikk gå stafetten viser seg jo å være helt utrolig.

– Det var en skikkelig tøff femmil, og det ble gått offensivt fra start. Man gikk ikke i tog slik som i Sotsji. Niskanen var min favoritt før start, han har ost av selvtillit, og var i en egen klasse i dag. Han er sannsynligvis verdens beste klassisk løper for øyeblikket.

Kaggestad mener det ikke betydde noe at fenomenet Johannes Høsflot Klæbo valgte å stå over femmilen.

– Klæbo hadde ikke hatt sjanse, det så vi allerede på 30 kilometeren med skibytte tidligere i mesterskapet. Det var en helt riktig avgjørelse av ham å reise hjem. I det hardkjøret som femmilen ble, ville han ikke hatt en sjanse, sier Kaggestad som mener derimot det var synd at Simen Hegstad Krüger var med for Norge.

– Krüger kunne nok hatt noe å stille opp med. Han er en typisk distanseløper. Jeg tror han kan bli en skikkelig femmilsløper etter hvert.

Niskanen fikk luke etter norsk skibytte

Martin Johnsrud Sundby satte fart tidlig i løpet. Han var tydelig interessert i et jevnt høyt tempo i feltet.

Etter rundt 10 kilometer utkrystalliserte det seg en gruppe på rundt 20 løpere. Der var alle forhåndsfavorittene trygt plassert.

Etter runding ved 16,66 kilometer valgte de norske å bytte ski. Man kunne bytte ski to ganger i løpet av femmilen.

Da benyttet finske Iivo Niskanen (26) anledningen til å sette skikkelig fart i tet, og han fikk med seg kasakhstanske Aleksej Poltaranin.

Sundby klarte ikke å tette luken til de to rivalene, og det var Niklas Dyrhaug som måtte trå til. Trønderen viste styrke da han kjørte seg opp til de to, men hardkjøret til Niskanen ble til slutt for tøft.

30-åringen måtte gi en luke til de to i tet og skled tilbake til et lite felt som lå 15 sekunder bak teten ved halvgått løp. Her lå Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund, i tillegg til Dario Cologna, Aleksandr Bolsjunov og Alex Harvey.

Sundby tapte mye

Russiske Bolsjunov byttet ski etter 25 kilometer, men var snart forbi de norske igjen. Nå økte bare avstanden opp til Niskanen og Poltoranin. De ledet med 24 sekunder på Bolsjunov, og med nesten 40 sekunder til Sundby, Harvey og Holund.

Dyrhaug hadde tydeligvis overvurdert seg selv da han forsøkte å følge Niskanen, og 30-åringen måtte gi mange sekunder til de fremste.

Bolsjunov tok opp kampen

Niskanen virket utilnærmelig og etter rundt 30 kilometer reiste han også fra Poltoranin. Med over en time igjen å gå, var Niskanen alene i tet.

Men Bolsjunov hadde en svært positiv utvikling på løpet. 21-åringen tok igjen Poltaranin og tok opp jakten på finnen i tet.

Det var nå tydelig at de norske var langt unna gullkampen, nesten halvannet minutt bak teten.

Etter 37,5 kilometer fikk Bolsjunov kontakt med Niskanen i tet. Gutten som vokste opp i Sibir fikk bronse på sprinten tidligere i mesterskapet, og er regnet som Russlands ekvivalent av vår egen Johannes Høsflot Klæbo.

Med under ti kilometer igjen byttet Niskanen ski for siste gang, mens Bolsjunov kjørte på videre.

Dermed fikk 21-åringen en luke på rundt ti sekunder ned til Niskanen.

Finnen spiste imidlertid raskt inn forspranget. Og én kilometer før mål feide han ifra Bolsjunov og vant suverent.

Poltaranin sprakk

Bak de to suverene i tet, viste Poltaranin store svakhetstegn. Russiske Andrej Larkov kjørte knallhardt sammen med Sundby, Holund og Harvey, og fem kilometer før slutt var de to og et halv minutt bak teten, men kun 30 sekunder bak bronsen.

Poltaranin fikk det totalt og ble fort innhentet og parkert, og dermed var Holund og Sundby i bronsekampen.

Der ble imidlertid Larkov for sterk.