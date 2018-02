En 35 år gammel mann ble om natten 7. november i fjor pågrepet av svensk politi etter en livsfarlig biljakt på E6 ved Löddeköpinge i Sverige.

Nå er mannen tiltalt for grov hensynsløshet i trafikken, samt brudd på våpen- og knivloven, skriver Expressen.

Vill biljakt

Biljakten oppsto da en politipatrulje på rutineoppdrag ble forbikjørt av 35-åringen, som kjørte i en svart Audi med høy fart.

Da svensken innså at det var en politibil som kjørte bak ham med blålys for å få han til å stanse, bestemte han seg for å kjøre enda fortere. Han kjørte av E6, og deretter inn på veien igjen.

35-åringen kom opp i en hastighet på 230 km/t. Han kolliderte med et rådyr, kjørte ned i grøftekanter og over sykkelfelt, ifølge Expressen.

Dessuten mistet bilen flere deler underveis, og etter hvert begynte det å ryke av Audien.

Sønnen i forsetet

Da politiet til slutt fikk stoppet bilen etter seks mil med kjøring, viste det seg at sjåførens fire år gamle sønn satt i forsetet.

«Da vi fikk opp frontdøren, så vi at det satt en gutt i passasjersetet foran. Jeg løp rundt for å få tak i ham. Han ristet da jeg løftet han opp og holdt ham i armene mine. Gutten ropte på pappaen sin og lurte på hva som skjedde», heter det i rapporten fra en av politimennene på stedet, ifølge Expressen.

I bilen fant politiet også en elektrisk pistol og et knokejern. Den 35 år gamle mannen var påvirket av narkotika og alkohol. Fireåringen ble tatt hånd om og kjørt hjem til sin mor.