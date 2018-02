– Hvis en fattig kvinner ønsker å se vakker ut, vil vi støtte henne økonomisk, enten det gjelder medisinske inngrep eller rene skjønnhetstiltak. Alle kvinner har rett til å se vakre ut, sier delstatens helseminister C. Vijayabaskar.

Helseministeren utdyper at tilbudet skal forebygge at kvinnene risikerer liv og helse for å få utført brystkirurgi.

– Hvis vi ikke tilbyr inngrepet gratis, kan de velge farlige metoder eller ta opp store lån, sier han, ifølge The Guardian.

Tidligere har klinikken tilbudt gratis rekonstruksjon av bryster for kreftpasienter, men utvider nå tjenesten til også å gjelde dem som vil forandre på bryststørrelsen for andre helsemessige eller kosmetiske årsaker. Også menn vil få tilbudet om brystkirurgi.

Populistiske grep

Den sørlig beliggende delstaten er kjent for sin populistiske grep. Tidligere har myndighetene delt ut vannflasker, geiter, bærbare datamaskiner, sykler og andre hjelpemidler i hverdagen.

Tamil Nadu står høyt på listen over delstater med godt utviklet helsevesen, langt foran det nedslitte og utarmede systemet som preger mesteparten av det gigantiske landet.

Kosmetisk brystkirurgi er på moten over hele India, og prisen ligger på et sted mellom 18.000 og 32.000 kroner, en årslønn for indere flest.

Ifølge The Guardian ble det utført i alt 420.000 kosmetiske inngrep i India i 2016, kontra 390.000 seks år tidligere.

– Trist

Kritikere sier at myndighetene sløser bort penger på skjønnhetsinngrep i stedet for å satse på behandling av alvorlige sykdommer.

– Ordningen høres populistisk ut, men det er ikke et ideelt folkehelseprogram. Statlige midler trengs for å utrydde nye ikke-smittsomme og smittsomme sykdommer, sier tidligere helseminister i delstaten, doktor S Elango, til avisen Times of India.

– Det er trist at vi nå fokuserer på skjønnhet i stedet for livreddende operasjoner, sier han.

(NTB/TV 2)