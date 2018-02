Det svenske ukebladet «Hänt i veckan» hadde i denne ukens utgave viet forsiden til nylig avdøde prins Henrik av Danmark.

Prins Henrik døde 13. februar etter et kortere tids sykeleie. Han ble 83 år gammel.

På forsiden kommer ukebladet med en rekke påstander om prinsen og den danske kongefamilien, skriver danske BT.

«Hatet sin far»

Forsiden viser et bilde av prins Henrik, sammen med følgende påstander:

«Sønnen Frederik hatet sin far», «Henrik vegret seg for kongelig begravelse» og, ved siden av et mindre bilde av dronning Margrethe: «Hånlo ved kisten».

Ifølge BT har Aller, som utgir det svenske ukebladet, beklaget til det danske kongehuset.

– Vår siste utgave av «Hänt i veckan» har en forside med formuleringer om prins Henriks bortgang som vi beklager dypt. Vi har tatt kontakt med det danske kongehus. Vi kommer ikke til å gi ytterligere kommentarer, sier Stina Abenius, publiseringsdirektør hos Aller Media Sverige, til avisen.



Det danske kongehuset bekrefter at de ble gjort oppmerksomme på forsiden torsdag kveld, da Aller kontaktet dem.

– Aller i Sverige har skriftlig gitt oss en uforbeholden unnskyldning og beklaget forsiden. Vi gjør ikke mer rundt saken nå, sier kommunikasjonssjef ved det danske slottet, Lene Balleby, til avisen.

FORSIDEN: Slik så forsiden på denne ukens «Hänt i veckan» ut. Foto: Faksimilie

Kontroversiell

Det er imidlertid ingen hemmelighet at prins Henrik var en kontroversiell figur i det danske kongehuset, og en omdiskutert person i Danmark. Det var gjennom mange år utfordrende for prinsen å finne sin plass i det danske samfunnet.

I etterkant av prinsens død, gikk den danske kulturministeren hardt ut og kritiserte hvordan 83-åringen var blitt behandlet av det danske folk.

«Folket likte ikke helt mannen. Han var annerledes. Kom fra et annet land. Lærte seg aldri å snakke dansk. Også interesserte han seg for kunst og kultur. Dette ble han mobbet for. Da han begynte å gi uttrykk for ønsket om å bevare sin egen identitet, gikk det virkelig galt», skrev kulturminister Mette Bock.

Den danske prinsen hadde slitt med dårlig helse det siste året. I 2017 ble det kjent at han var diagnostisert med demens, og han ble pensjonert fra sine offentlige plikter.