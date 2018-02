Etter historiens dårligste stortingsvalg er Krf igang med en prosess for å stake ut veien videre.

Ungdommen i landets største Krf-fylke, Rogaland, mener partiet bør åpne for å gå i regjering med de andre borgerlige partiene.

– En viktig del av prosessen er å klargjøre hvem vi kan samarbeide med, sier fylkesleder i Rogaland Krfu, Jonas Andersen Sayed.

Sjekk valgresultatene her

– Landskapet er endret

Krf har lange tradisjoner for samarbeid på borgerlig side, særlig med Høyre. Det har nå gått over 12 år siden partiet sist hadde regjeringsmakt.

Ungdomspartilederen i Rogaland mener erfaringene fra de siste fire årene med samarbeid i Stortinget viser at tiden nå er inne for å gå i regjering.

– Jeg tror vi må ta inn over oss at det politiske landskapet i Norge er dramatisk endret siden Venstre gikk inn i regjeringen. Vi kan ikke gå til valg i 2021 med en sentrum-høyre-regjering nå når Venstre har låst seg til den borgerlige regjeringen. Vi er nødt til å ta et valg og selv om det koster mye tror jeg at de positive effektene av å gå inn i regjering er større de negative, sier Sayed.

Tidligere stortingsrepresentant Geir Toskedal mener også at mye har endret seg etter at Venstre gikk inn i regjering, Han mener partiet ikke kan gjenta strategien fra 2013 da de gikk til valg uten et avklart regjeringsalternativ.

– Nå er det ungdommene som har reist dette forslaget, det synes jeg partiet skal legge merke til, sier Toskedal, som mener mye har endret seg etter at Venstre i januar gikk inn i Solberg-regjeringen.

Må finne seg selv

Men ikke alle i landets største Krf-fylke er enige i at konklusjonen bør trekkes allerede nå.

– Jeg er blant dem som mener vi bør bruke litt mer tid på å finne oss selv. Men det er klart at når Venstre har gått inn i regjering så setter det igang en ny diskusjon hos oss. Nå er det kanskje en ny mulighet for å påvirke mer mot sentrum, sier fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal.

Det mente også et flertall på fylkesårsmøtet som ikke ønsket å ta stilling til forslaget om regjeringssamarbeid nå. Blant dem var partiets nestleder Olaug Bollestad.

– Jeg ønsker ikke å stemme ja til dette forslaget der vi er nå. Jeg ønsker at vi først skal ta strategiprosessen og få blankpusset profilen, så kan vi diskutere det andre etterpå, sier Bollestad.

Bør avgjøres til høsten

Ledelsen i Krf har satt igang en prosess der de skal bruke tiden frem til september på å peke ut hvilke politiske områder de skal prioritere, før de tar fatt på spørsmålet om hvem de skal samarbeide med.

Men de unge fra Krf i Rogaland er utålmodige, og vil i regjering raskt.

– Jeg mener tiden er inne for å gå i regjering, men respekterer den prosessen som er i gang i partiet, sier Krfu-lederen i Rogaland, Jonas Andersen Sayed.

– Når mener du Krf bør gå i regjering med de andre borgerlige partiene?

– Jeg tenker at høsten kan være et godt tidspunkt, sier han.