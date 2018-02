Fredag formiddag kom nyheten om at den russiske bobkjøreren Nadezhda Sergeeva (30) hadde testet positivt for det forbudte stoffet trimetazidin, som brukes som hjertemedisin.

Sergeeva hevder sin uskyld, men det ser unektelig ikke bra ut i ettertid – nå som hun er dopingtatt – at hun 13. februar dukket opp i en youtube-video iført en genser med skriften «jeg bruker ikke doping».

– Hun avga en negativ test den 13. februar, men prøven som ble tatt fem dager senere var positiv, sier Aleksander Zubkov i det russiske bob-forbundet.

– Dette gjør oss ingen tjenester. Dessverre er dette et tilfelle av uaktsomhet av utøveren. Hun har sviktet oss, sier Stanislav Pozdjakov, leder for den russiske OL-delegasjonen, til Washington Post.

Mer press på Russland

30-åringen ble nummer tolv i toerbob-konkurransen i OL. Hun var blant de russiske utøvere som testet positivt for hjertemediseinen meldonium i 2016, men fikk amnesti av Wada.

Fra før er curlingspilleren Aleksandr Krusjelnitskij tatt for bruk av meldonium, Han var med på å slå Norge i bronsefinalen i mixed curling tidligere i mesterskapet, men har nå mistet medaljen. Fredag ble det også kjent at det norske paret Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien, som har returnert til Pyeongchang, får bronsemedaljen under en seremoni lørdag.

Nå settes et enda større press på IOC, som skal møtes før avslutningsseremonien og beslutte om den russiske OL-utestengelsen skal oppheves.

Sergeeva og de øvrige russerne i OL har konkurrert under navnet OAR (Olympic athletes from Russia) etter at Russland som nasjon ble utestengt etter avsløringene om statlig styrt doping i forbindelse med OL i Sotsji for fire år siden.