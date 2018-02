Kirurger ved Nair veldedige sykehus i Mumbai i India har fjernet en enorm svulst fra hodet til 31 år gamle Santlal Pal.

Det melder CNN.

Svulsten var på 1,87 kilo, og blir av kirurgene som fjernet den beskrevet som den største hjernesvulsten i verden. Dette er ikke blitt ettergått vitenskapelig, og kan foreløpig ikke slås fast.

Selger

Pal jobber som selger i en landsby i delstaten Uttar Pradesh, og reiste til sykehuset i Mumbai for å få medisinsk hjelp.

Ansvarlig kirurg, Trimurti Nadkarni, opplyser at Pal var livstruende syk, og at operasjonen derfor var livsnødvendig.

Den ble gjennomført 14. februar i år, men bilder av svulsten ble ikke offentliggjort før pasienten var stabil og de så at han ville overleve.

Inngrepet tok seks timer. Pals kone sier at de hadde oppsøkt en rekke leger i hjembyen, men at alle skal ha sagt det samme; at svulsten var umulig å operere.

Presset mot hjernen

Svulsten skal ha vokst massivt de siste seks månedene, og presset mot hjernen til Pal. Den hadde begynt å vokse seg inn i hjerneskallen.

Massen var nesten like stor som hodet hans da han ankom sykehuset. Massen presset mot den optiske nerven, så Pal var blind før han oppsøkte hjelp i Mumbai.

Det er ikke uvanlig at indiske pasienter som bor på landsbygda må reise hundrevis av kilometer for å få tilgang til medisinsk behandling, skriver CNN.

Nadkarni opplyser at det enda ikke er avklart hvorvidt svulsten var godartet eller ondartet, men han sier at pasienten ikke har noen symptomer på kreft.

Han har nå startet opptrening på sykehuset, og han har ifølge kirurgen en 50 prosent sjanse til å få synet tilbake.