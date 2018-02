Denne uken ble det kjent at et homofilt medlem av lovsangteamet ved Iveland Bedehus i Aust-Agder ble nektet å synge i bedehuset.

Hele koret, som heter «Husbandet», har trukket seg i protest etter den kontroversielle avgjørelsen.

Det var i fjor at det homofile medlemmet ble tvunget til å trekke seg fra lovsangteamet. Denne uken ble det klart at han heller ikke får lov til å synge i sanggruppa, melder NRK.

Svein Granerud er seniorrådgiver i Normisjon i Norge, en evangelisk luthersk organisasjon med menigheter i hele Norge som også driver Iveland Bedehus. Han understreker at saken er krevende for ham å kommentere, ettersom han ikke selv har vært tett på den.

– Jeg forstår at dette har blitt en krevende sak i et lokalmiljø hvor det er ulike måter å gjøre veivalg på, i forhold til hvordan de tolker Normisjons verdidokument, sier han til TV 2.

Granerud sier det er Normisjons verdidokument som er bakgrunnen for avgjørelsen.

– Det som står der er kort og enkelt at det er samlivet mellom mann og kvinne som Bibelen legger til grunn for samliv og ekteskap. Det er det Normisjon bygger på, og som legges til grunn ved ansettelser og tillitsverv i administrasjonen. Så er det litt opp til lokale aktører hvordan det tolkes, sier han.

– Ikke originalt syn

Granerud understreker at de ikke driver noen form for «legningssjekk» av dem som vil bli en del av Normisjons menigheter. Utfordringen oppstår dersom man lever i et homofilt samliv.

– I Normisjon er det ansatt flere homofile som har lederverv i organisasjonen. Men når det kommer til samliv, så står vi for det synet som flertallet av verdens kirker har. Det er ikke noe originalt syn, sier han.

Dette viser seg i praksis ved at man ikke kan ha stillinger med «åndelig lederskap og formidling» i organisasjonen dersom man lever i et homofilt samliv, utdyper Granerud.

Granerud sier at Normisjon erkjenner at de går mot folk flest sine meninger når de diskriminerer dem som lever i homofile samliv.

– Det er nesten alltid spørsmål rundt samliv og ekteskap som samfunnet rundt oss løfter opp som fokus, og det må vi vel leve med. Der er man motstrøms med flertallssamfunnet, med spørsmål om samlivet kun er for mann og kvinne eller ikke, sier han.

IKKE OVERRASKET: Debatt- og religionsredaktør Alf Gjøsund tror saker som denne bare vil bli mer og mer vanlige i det offentlige ordskiftet i årene fremover. Foto: Privat

– Stor religionsfrihet i Norge

Alf Gjøsund, debatt- og religionsredaktør i avisen Vårt Land, tror vi vil se flere debatter som denne i årene fremover. Den norske kirke har selv åpnet for homofile i alle yrkesposisjoner. Derfor tror Gjøsund at mange forventer at dette bør gjelde også i underordnede trossamfunn og frikirker.

– Det har vært flere sånne saker de siste årene, og vi ser at det starter i de moderate konservative organsisasjonene og kirkesamfunnene, sier han.

Selv synes han det er vanskelig om noen skal gripe inn i verdisettet til trossamfunn i Norge, selv om det provoserer andre i samfunnet.

– Det som gjør det så vanskelig er at det er et sprik mellom det folk opplever som helt naturlig, mens de kristne organisasjonene ser på det som et etisk spørsmål. Det handler ikke om hvem man er, men med hvem man lever. Folk forstår ikke dette, og derfor blir de opprørte, sier han.

– Et trossamfunn har stor religionsfrihet i Norge. Derfor er det også i diskrimineringslovgivningen et unntak for trossamfunn i sånne spørsmål. Staten og myndighetene er forsiktige med å gå inn og si at man må følge samfunnets syn på for eksempel homofili, fortsetter Gjøsund.

– Jesus elsker alle

Den utestengte mannen overlot ledervervet i sanggruppa til Solfrid Gautestad Amundsen, som nå sammen med hele lovsangteamet trekker seg.

– Jeg har bidratt aktivt på bedehuset i 30 år, men takker nå for meg. Mitt budskap er at Jesus elsker alle. Jeg ønsker av hensyn til bedehuset utover dette ikke å uttale meg offentlig i saken, sier Amundsen til Fædrelandsvennen.

Bedehusstyret sier de synes det er en forferdelig vond sak, men holder likevel fast på ekskluderingen.

– Vi skjønner at folk utenfor bedehusmiljø reagerer. Dette er ikke stuereint i det åpne samfunn. Men vi har trosfrihet i dette landet. Noen leser Bibelen sånn og andre sånn. Vi leser den konservativt, sier talsperson for Normisjons bedehus i Iveland, Brynjulf Aagesen til NRK.

Den utestengte homofile mannen, som ønsker å være anonym, har i mange år vært engasjert i ungdomsarbeidet på bedehuset som, ved siden av kirken, er kommunens eneste kristne samlingssted.



(TV 2/NTB)