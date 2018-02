Like før klokken 05.30 om morgenen 1. juledag i fjor, tok to menn seg over et gjerde og inn på parkeringsplassen til firmaene «AT Bil» og «LTH Bil» i Fjellhamarveien 27 på Romerike.

Inne på det lukkede området tar den ene mannen frem en grønn kanne, og heller brennbar væske på to BMWer, før han lager en stripe.

Så tenner han på.

De to mennene stikker av fra området i løpet av få minutter, og politiet tror de forlater stedet i en hvit taxi.

Politiet etterlyser nå mennene som tente på bilene.

Den ene mannen hadde på seg en sort, halvlang vinterjakke med hette og pelskrage. Han er mørk i håret. Han har lyse jeans og blå sko med hvite såler. Det kan også virke som at han snakker i en telefon underveis.

Den andre mannen er kledd i en sort, kort jakke med hette. Også han har mørkt hår. I tillegg har han jeans og sorte sko med lyse såler. Politiet tror mannen kan ha fått brannskader da han tente på.