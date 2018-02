Den amerikanske freeskieren fikk mye omtale da han etter OL i Sotsji reddet fem løshunder.

Han er nå ferdig med øvelsene sine i sørkoeranske Pyeongchang. Sammen med Associated Press, og i regi av Humane Society International (HSI), besøkte han og kjæresten Matthew Wilkas denne uken en hundekjøtt-farm.

Begge to var tydelig preget av besøket.

– Det er et av de tristeste stedene jeg har vært. Jeg er helt knust, sa Kenworthy til AP etterpå.

Vil ikke kritisere

Ingen av de to vil kritisere sørkoreanerne for å spise hund, men begge to er opptatt av at alle dyr skal ha høy livskvalitet.

– Jeg synes ikke det er riktig å komme hit og si at måten vi gjør noe på er riktig. Men jeg mener også at mishandling ikke er kultur, sier 26-åringen.

Farmen ligger 45 minutter fra hovedstaden Seoul. Forholdene for hundene på farmen beskrives som mindre gode. Burene er små, mens resten bærer preg av forfall.

Hundene bor i små bur. Foto: Ahn Young-joon

Det er 87 hunder på farmen, som nå er kjøpt av HSI og skal legges ned. Hundene skal vaksineres og være i karantene til midten av mars. Da vil de bli flydd til Nord-Amerika der det er enklere å adoptere dem bort. I Sør-Korea skiller man mellom kjæledyr-hunder og mat-hunder. Derfor vil ingen ha sistnevnte som kjæledyr.

Kenworthy fikk møte flere av hundene som nå blir reddet fra grytene. Foto: Ahn Young-joon

Eieren av farmen sier han nå vil dyrke sopp og andre planter.

Ifølge HSI er det 17 000 hundekjøtt-farmer i Sør-Korea. Organisasjonen har stengt ned elleve. Målet er å overbevise myndighetene om å forby hele hundekjøttindustrien.

To millioner hunder slaktes årlig

I Sør-Korea slaktes og spises rundt to millioner hunder årlig. Tradisjonen går tilbake flere tusen år, men populariteten til hundekjøttet skal være nedadgående. Eldre koreanere mener hundekjøtt gjør dem virile, mens de yngre som oftest er imot å spise hund, eller ikke bryr seg, skriver AP.

– Dette er hunder som er verdige som kjæledyr. Alt de ønsker er kjærlighet og oppmerksomhet, så er de fanget i små bur i snøen uten noe å spise, sier en rystet Gus Kenworthy.

Han og skuespillerkjæresten vurdere å adoptere en av hundene, men familiene deres protesterer. De mener paret er for mye på reise til å ha hund.