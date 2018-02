De fem bedragerne er nå dømt til fengsel og samfunnstraff for grovt bedrageri, etter å ha tappet kontoen til Ingrid og 15 andre eldre, i alderen 83 til 94 år, for over 400.000 kroner.

De hovedtiltalte er nå dømt til halvannet års fengsel. Kvinnen som tappet Ingrid Øverby kort for penger, ble dømt til fem måneder fengsel.

Åsted Norge etterlyste kvinnen som tappet Ingrid Øverbys konto, 13. februar 2017.

En måned senere ble kvinnen pågrepet av politiet. Nå er hun sammen med fire andre menn dømt for grovt bedrageri.

Til sammen er ofrene svindlet for over 400.000 kroner.

Skulle fikse TV-signalet

I romjulen 2016 ringte telefonen hjemme hos Ingrid Øverby (95). Stemmen i den andre enden av røret sa han jobbet for Get.

– Det var en høflig mann som ringte meg, forteller 95-åringen.

Han informerte om at hun ville miste TV-signalet hvis ikke han sendte over en operatør.



Kort tid etter fikk Ingrid besøk av en mann i starten av 20-årene som tilsynelatende fikset problemet. Jobben kostet 39 kroner og Ingrid ble bedt om å betale med kort. På denne måten lurte han til seg pinkoden hennes, før han tok med seg kortet og forsvant.

Her blir kvinnen filmet idet hun tar ut 8000 kroner i Strømmen sparebank. Bildet er sladdet av TV 2 etter at kvinnen ble pågrepet 13. mars. Foto: Politiet

– Han tok med seg bankkortet og sa han skulle hente kvittering i bilen, men han kom aldri tilbake. Da skjønte jeg at jeg hadde blitt lurt, forteller Ingrid til Åsted Norge.

Gjenkjent etter Åsted Norge-etterlysning

Like etterpå ble Ingrids bankkort tappet for 11.000 kroner. Uttaket skjedde i en minibank og en Kiwi-butikk i nærområdet.

Kvinnen som tok ut pengene ble fanget opp av et overvåkingskamera og ble kort tid etter etterlyst gjennom Åsted Norge i januar.

Dette bidro til et viktig tips som førte til at politiet kunne pågripe henne en måned senere.

– Da jeg så meg selv på TV, så skjønte jeg at jeg kom til å bli tatt, fortalte kvinnen i forklaringen sin for Oslo tingrett i slutten av januar.

Ba Ingrid om unnskyldning

Etter Ingrids vitneforklaring i retten, ba kvinnen og mannen som hadde tatt kortet, Ingrid om unnskyldning. De lovet også at de ville betale tilbake pengene de stjal fra henne.

– Jeg er jo minstepensjonist, og da er jo 11.000 kroner godt å ta med seg videre. Spørsmålet er om de faktisk har penger å betale med, sier Ingrid til Åsted Norge.