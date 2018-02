Canada har vunnet OL i ishockey de to siste gangene, så den tyske seieren sjokkerte alle.

I gruppespillet måtte tyskerne ha straffekonkurranse for å slå Norge, og på sin vei til finalen har de slått ut både Sveits og Sverige.

Macek Brooks scoret åpningsperiodens eneste mål i spill 5 mot 3, mens Matthias Plachta og Frank Mauer økte til 3-0. Canadierne reduserte til 1-3 ved Gilbert Brule i et overtall, men tyskerne slo tilbake og tok en ny tremålsledelse ved Hager kort etter.

Stygt spill

Den canadiske målscoreren Brule takket for seg med å takle en tysker stygt i midtsonen. Det ble matchstraff og tidlig dusj.

Canada reduserte til 2-4 ved Mat Robinson før Dominik Kahun misset på en straffe. Veteranen Derek Roy, som til daglig spiller sammen med brødrene Mathis og Ken André Olimb i Linköping, skapte spenning ved å redusere til 3-4 med litt over ti minutter igjen av kampen.

Finalen i ishockey er den siste øvelsen som avgjøres før avslutningsseremonien Pyeongchang søndag. Da er det fordelt medaljer i 102 øvelser.

Russisk opptur

Russland skuffet på hjemmebane i Sotsji for fire år siden med flere NHL-spillere på plass og forsvant ut i kvartfinalen.

Nå går det mot en revansj for russisk ishockey. OAR-laget med hjemlige KHL-spillere tapte sin første kamp mot Slovakia 2-3 etter å ha ledet 2-0, men siden er det blitt solide seirer med 8-2 over Slovenia og 4-0 over USA.

I kvartfinalen ble Norge for svake og tapte for russerne med 1-6.

Sist gang det ble russisk ishockey-gull i OL-sammenheng var i Albertville hvor man spilte som SUS. Gamle Sovjet kapret derimot hele åtte OL-gull fra 1956-1992.

– Det vil bety alt for oss. Det vil være stort for spillerne og landet vårt, sa løperen Mikhajl Grigorenko til nyhetsbyrået AFP.

To kjappe

Etter en målløs og nervøs første periode løsnet det for de russiske OL-utøverne i annen periode mot tsjekkerne med to kjappe scoringer.

Nikita Gusev gjorde 1-0 assistert av veteranen Pavel Datsjuk, mens Vladislav Gavrikov økte til 2-0 bare 27 sekunder senere.

Tsjekkerne dominerte i skuddstatistikken og fortsatte presset mot det russiske målet i tredje periode, men Vasil Kosjetsjkin holdt buret rent. Det ble en fortjent seier ettersom OAR-laget skapte mest og satte sjansene sine.

OARs kanskje største stjerne, Ilja Kovaltsjuk, fikk æren av å sette 3-0 i åpent mål. Kovaltsjuk er en av flere russiske spillere fra SKA St. Petersburg, hvor Patrick Thoresen tjener til livets opphold.

