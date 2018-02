De svenske skiskytterne har levert over all forventning under OL i Pyeongchang.

Noe av grunnen mener de selv er mye trening i Östersund, som et kjent som en verdenscup-arena med mye vind.

– Visste at vinden var krevende

De norske utøverne visste at forholdene kom til å bli utfordrende, men vurderte aldri å sette i verk ekstra tiltak for å trene i vanskelige skyteforhold.

– Det er jo grunn til å stille spørsmål om det. Med fasit i hånd skulle jeg gjerne ha skutt litt bedre, men det er vanskelig å si nå. Jeg føler egentlig at vi har forberedt oss veldig bra, sier Emil Hegle Svendsen til TV 2.

31-åringen, med åtte OL-medaljer i kofferten, innrømmer at de visste om det kom til å bli vanskelige vindforhold.

– Ja, vi visste absolutt at vinden var krevende. Vi hadde jo VM her for noen år siden. Samtidig føler jeg egentlig at jeg har trent mye i vind. Jeg trener mye i Kollen, og det er nesten alltid vind der. Kanskje ikke like sterk vind som her, men det er vanskelig å si. Det er alltid sånn at man kunne ha trent mer på ting, understreker trønderen.

Prioriterte selvtillit fra verdenscupen

Landslagstrener Siegfried Mazet mener det norske laget var godt forberedt.

– Vi gjorde ingen spesielle forberedelser, for vi måtte være gode i verdenscupen. Vi kan ikke legge opp sesongplanen bare for OL. Gjør du det, faller du sammen. Du må være i form og komme med mye selvtillit for å gjøre det bra i OL, og det hadde vi. Det kunne vært enda bedre og noen er kanskje misfornøyde, men det hadde vært verre om vi ikke hadde vært på pallen før vi kom til Pyeongchang, sier han til TV 2.

TV 2s ekspert mener det er rart at det norske laget ikke har trent i vind.

– Jeg vet ikke konkret hva de har gjort, men min erfaring fra toppidrett er at man skal trene på det du skal prestere i. Da blir det mindre sannsynlig at det går galt når det gjelder. Alle visste det var mye vind i Pyeongchang, sier Johan Kaggestad.

Mazet sier at de måtte gjøre prioriteringer og «ikke kan gjøre alt til samme tid».

– Vi må ha den rette balansen mellom verdenscupen og OL, sier han.

Det går på bekostning av flere gode OL-resultater, mener Kaggestad.

– Da velger de bort noen gode resultater i OL, men det er OL som er viktigst. Vi ser at de tyske kombinertløperne har gitt blaffen i verdenscupen, og det ser ut til å ha vært lurt, sier TV 2-eksperten.

Ole Einar Bjørndalen fortalte i høst at han trente mye på nettopp å takle OL-vinden. Mens resten av laget var på samling i Frankrike i høst, dro han og kona Darja Domratsjeva til Minsk for å trene i vanskelige vindforhold.

Bjørndalen fikk ikke OL-billett etter en svak verdenscup-sesongen, så hvordan veteranen hadde taklet den koreanske vinden får vi aldri svar på.

Vurderte aldri å trene i Östersund

Lagkamerat Hegle-Svendsen mener det handler mer om skyteform, enn trening i vind.

– Jeg hatt en halvveis følelse på skyting under hele mesterskapet. Det har vært bra, men ikke magisk bra. Så jeg vil heller si at jeg kunne hatt en bedre skyteform, enn akkurat at jeg burde trent mer i vind. Er du i bra skyteform så skyter du bra i vind også, mener han.

Tarjei Bø blir litt oppgitt over etterpåklokskap.

– Det blir en snakkis når vi bommer, men da Johannes tok gull på 20-kilometeren var det ikke noe snakk om det. Så kritikken følger vel litt vinden, sier han med et smil, før han legger til:

– Vi kunne sikkert trent på mye mer vi, men det snur fra løp til løp. Det er mange gode skiskyttere som ikke har mestret forholdene her nede. I dag er det for eksempel helt andre utøvere som presterer enn det vi så på mixed-stafetten. Det er vanskelig å oppsøke sånn vind som det er her. Vi har aldri opplevd så sterk vind noe sted, mener storebror Bø.

– Det er sterkere her enn i Östersund for eksempel?

– Ja, det er det. Men det er klart at Östersund er et fint sted for å trene på vind. Svenskene kommer helt sikkert til å nevne at det er grunnen til at de mestret forholdene her nede.

– Dere vurderte aldri å legge en treningssamling til Östersund?

– Nei, det gjorde vi ikke.