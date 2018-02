Instagram og sosiale medier er fulle av trender og tips som skal gjøre deg sunnere.

Smoothiebowls, juice og sitronvann inneholder naturlig nok vitaminer og næringsstoffer som er bra for kroppen, men hvordan påvirker de egentlig tennene våre?

Stadig flere syreskader

Tannlege Martin Hoftvedt ser oftere eksempler på syreskader. Han er tannlegeinstruktør ved odontologisk fakultet, i tillegg til at han tar i mot pasienter ved klinikken.

– Vi ser en økt forekomst av syreskader, såkalte erosjonsskader. Det har nok en sammenheng med en livsstilsforandring. Vi drikker mye sure drikker, sier Hoftvedt.

Han påpeker at frukt og grønt er sunt, men at det er hvor ofte man spiser eller drikker sure ting som for eksempel smoothie og juice, som er avgjørende .

– Det er ikke mengde, men frekvens som betyr noe. Det er viktig å balansere kostholdet, forteller han.

Irreversibelt

Syreskader fører til at emaljen forsvinner, og dersom man pusser tennene rett etter at man har inntatt noe surt, kan skaden bli desto større.

– Er det noe man kan gjøre dersom man har fått slike skader?

– Dette er en irreversibel skade. Når emaljen først forsvinner kommer den ikke tilbake, sier Hoftvedt.

Han påpeker at det likevel er ting man kan gjøre for å forebygge.

– Et tips er å skylle munnen med vann etter man har drukket noe surt. Det eliminerer noe av syren slik at spyttets bufferkapasitet raskere etableres og pH-verdien i munnen blir bedre.

For de som følger Kardashian-damene og drikker sitronvann hver morgen, anbefaler han sugerør.

– Det vil begrense eksponeringen, fortsetter han.

Klin kokos

Et av de mange tipsene på Instagran for bedre tenner er å skylle munnen med kokosvann eller kokosolje. En skje kokosolje i munnen i tjue minutter skal «trekke ut bakteriene i munnhulen og gi sunnere, hvitere tenner», såkalt «oil pulling». En Instagram-post forteller at dette fungerer bedre enn tanntråd.

– Har dette noe for seg?

– Nei. Det er ingen studier som kan vise at det gir noen positiv effekt. Det er nok bare en følelse, så får man vurdere om man vil bruke tiden på den følelsen, sier Hoftvedt.