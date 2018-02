Har du hatt et ublidt møte med blankisen denne vinteren? Gode brodder kan være redningen fra et håndleddsbrudd på glatta.

Men det er ikke alle som er like bra.

TV 2 Hjelper deg har testet fem ulike brodder for generell spaserbruk. Noen med pigger, andre varianter med sandpapir eller som spray.

Til å teste dette har vi fått med oss curling-dronninga Dordi Nordby. Med flere OL og VM-medaljer fra nittitallet er hun godt vant på glatt is. I testpanelet sitter også nevøen hennes Fredrik Nordby og proff-curlingspiller Joachim Lange.

To andre som også har testet broddene er kiropraktor Morten Johanessen og fysioterapaut Frida Leiulfsrud som jobber ved fot- og ankelklinikken på NEMUS Bryn.

VED FØRSTE ØYEKAST: Curlingspillerne diskuterer hvilke brodder de har mest troa på.

Best grep med mange pigger

Brodder med pigger er gjerne standardtypen. Våre resultater viser at det kan være en god grunn til det.

Helt til topps finner vi Walking-brodden fra Nordic Grip. En heldekkende brodd med 10 kraftige metalldubber. Enkel å ta av og på, og med solid grep - denne var testpanelets favoritt!

Slik testet vi: • Broddene: Vi testet fem brodder for generell spaserbruk: Nordic Grip Walking, P-brodden City, Snowline Chainsen Pro, Nordic Grip Mini, Såle – brodder på boks. • Testen: De to testpanelene fikk hver sin utfordring, hvor broddene måtte gjennom tøffe tester. På den speilblanke curlingbanen i Snarøya-hallen skulle curlingspillerne i kjapp gange ta seg gjennom en hinderløype med flere utfordringer. Frida og Morten testet broddene der man gjerne møter på de største utfordringene: i bratte bakker utendørs. Alle testpersonene prøvde alle fem broddene. • Kriterier: Testpanelet ga poeng underveis basert på: Grep på glatta

Brukervennlighet

Hvor enkle de er å ta av og på

Nordic Grip Walking - terningkast 6

Pris 129,- (Vitusapotek)

TESTVINNER: Unngå å tryne på isen med disse broddene fra Nordic Grip. Foto: TV 2 Hjelper deg

På en god andreplass finner vi Snowline Chainsen Pro.

Spesiallaget for tur i skog og mark, og med kraftige stålpigger i karbon er grepet upåklagelig. Hvis testpanelet skulle trekke for noe er det brukervennlighet og utseendet som står i veien for sekseren.

Snowline Chainsen Pro - terningkast 5

Pris 379,- (XXL, Intersport)

KJETTING PÅ BOKS: For alle som skal slite seg opp den siste kneika til hytta! Foto: TV 2 Hjelper deg

Festtilbehøret

Testens minste og billigste brodd er Nordic grip Mini, en gummistropp med to pigger som festes fram på foten. ”Partybrodden” som kommer med egen vanntett oppbevaringsboks får fint plass i veska, noe Frida synes er lettvint og bra.

Testpanelet ser derimot ut til å være litt uenig når det kommer til feste. På curlingisen opplevde Fredrik at brodden hadde varierende grep, mens Morten synes den bestod bakketesten bra med tanke på størrelsen.

Nordic Grip Mini - terningkast 2

Pris 49,- (Enklere liv)

NØDLØSNING: Morten synes det var bedre å gå med mini-broddene enn ingenting. Foto: TV 2 Hjelper deg

Sandpapiret fylte seg med is

En av outsiderne i testen, P-brodden City, skiller seg ut med sitt sandpapir-underlag, en såle av keramisk smergel, som skal gi deg feste. Men med sandpapir bare på forfoten og ingenting bak føler ikke testpanelet seg trygge. Under veldig isete forhold ble det røde sandpapiret i tillegg fylt med is, noe som ødela effekten.

P-brodden City - terningkast 1

Pris 239,- (Apotek 1)

SNØDEKKE: Hvis det ligger mye snø på bakken hjelper ikke denne brodden. Foto: TV 2 Hjelper deg

Produsenten sier at de har stoppet produksjon av denne typen brodd, selv om de fortsatt er å finne i butikk

Glattere med spray

For deg som er opptatt av å ikke ødelegge skoens utseende kan sprayvarianten Såle – brodder på boks virke som et godt alternativ. Produktet som skal gjøre det mindre risikabelt å bevege seg på vinterglatt underlag, imponerte derimot ikke i vår test.

– Jeg tror at hvis de re-brander dette til at man skal skli på isen, for barn, så har de et produkt!, understreker Fredrik.

Sprayen skal gi økt friksjon og bedre feste mellom skosåle og underlag, men viste seg tvert imot å føre til MER gli på isen.

Såle - brodder på boks - terningkast 1

Pris 159,- (Eurosko)

UNIVERSALSPRAY: Joachim mener sprayen hadde egnet seg bedre som pepperspray på byen. Foto: TV 2 Hjelper deg

Til TV 2 Hjelper deg sier produsenten at sprayens effekt kan variere, og til og med gi dårligere feste, dersom man ikke følger instruksjonene på boksen.