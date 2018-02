Landbruksminister Jon Georg Dale blir av mange i partiet pekt på som en aktuell kandidat til å overta etter dagens Frp-leder Siv Jensen.

I TV 2-programmet «Snakk med Linn Wiik» legger ikke Dale skjul på at han har visse ambisjoner.

– Det er alltid muligheter for at jeg sier ja, hvis jeg får et godt jobbtilbud, sier han.



Dale blir omtalt som kronprinsen i Frp, men han erkjenner at det også finnes en kronprinsesse i partiet.

– Hvis jeg skal være ærlig, er nok Sylvi Listhaug en av de sterkeste kandidatene akkurat nå, sier han.

En viktig faktor på hvem som overtar som partileder er ifølge statsråden et spørsmål om hvor lenge Siv Jensen kommer til å sitte.

– Det er jo ikke gitt at det blir noen av oss. Jo lenger Siv sitter, jo større er sannsynligheten for at det blir noen andre.

Uenig om retning

Til tross for at Dale og Listhaug er fra samme parti og fra samme fylke, har de svært ulikt politisk syn.

Partiet er delt i to fløyer bak dem. I programmet blir Dale konfrontert med at han i en rekke politiske saker tilhører en liberal linje, mens Listhaug er mer verdikonservativ.

– Ja, vi er nok ulike som typer. Men det at vi faktisk er litt ulike og tør å vise litt bredde og mangfold internt i et parti – det bare styrker oss, ikke svekker oss.

Frps kronprins og kronprinsesse: Jon Georg Dale og Sylvi Listhaug. Foto: Kallestad, Gorm

Sist vi så forskjellen mellom de to var da den liberale Dale før jul tok til motmæle mot en lokal pastor hjemme i en frikirkemenighet i Ørsta.

Pastoren advarte mot at en pride-parade i Volda kunne kaste forbannelse over bygda, og at Gud vil straffe de homofile.

Til kamp for bygdehomoen

– Jeg ble ganske enkelt lyn forbanna. Jeg avskyr at andre skal dømme basert på sin egen fortolkning av skriften. Det er fortsatt mange som sliter i Distrikts-Norge med å leve som de selv vil. Derfor var det på tide å si i fra at dette aksepterer vi ikke. Jeg er glad for å ha gjort det, og burde ha gjort det mye før, sier han engasjert, og forteller samtidig at han har bestemt seg for å gå i årets pride hjemme i Ørsta og Volda i år.

Sylvi Listhaug har som kjent valgt en ganske annen strategi enn Dale. I gjentatte taler har hun fridd til de samme miljøene, som han høylytt kritiserer.

Hun har sagt at hun er «stolt av å tilhøre et parti som stemte imot den nye ekteskapsloven. En lov som opphever biologien», kritisert KrF-lederen for å gå i Pride-paraden og sagt at homofile ikke «styrker saken deres når halv- og nesten helnakne folk danser rundt i Oslos gater».



Se hele «SNAKK med Linn Wiik» i videovinduet øverst i saken.