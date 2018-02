Tirsdag må en bonde og en tidligere regnskapssjef i Gartnerhallen møte i retten, tiltalt for å ha underslått 49 millioner fra frukt- og grøntprodusenten.

– Dette er en av de mer alvorlige underslagssakene vi har hatt i Økokrim. Tiltalen gjelder grovt underslag begått av regnskapssjefen i Gartnerhallen over en periode på ti år, der han urettmessig har overført 49 millioner kroner fra Gartnerhallen-systemet. Vi har sett at hovedparten har gått til én produsent, men vi ser også at han selv har tatt 3,3 millioner, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim til NTB.

Underslagene skjedde ifølge Økokrim gjennom en tiårsperiode fra 2007 til mai 2017. Hvordan så store summer kunne føres ut av Gartnerhallen over så lang tid, blir et av Økokrims sentrale bevistemaer under rettssaken som starter i Oslo tingrett tirsdag.

Ifølge tiltalen overførte den tidligere regnskapssjefen pengene etter «overtalelser og/eller press» fra bonden og sørget for at overføringene ble skjult i Gartnerhallens regnskap.

Forsikringssvindel

Siden den opprinnelige tiltalen om grovt underslag ble tatt ut i november, er det også tatt ut tiltale mot bonden for forsikringssvindel. Ifølge Økokrim oppga bonden i april 2015 til forsikringsselskapet AIG at gulrøtter til en verdi av drøyt 2,2 millioner kroner måtte saneres som følge av feil på et kjøleanlegg, og at han i den forbindelse hadde transportutgifter på 126.000 kroner.

Økokrim mener imidlertid de har bevist at han fortiet at han solgte de samme gulrøttene for 800.000 kroner. Dermed utbetalte forsikringsselskapet en for høy forsikringssum.

– Når det gjelder hovedposten i tiltalen mener han seg ikke straffskyldig. Når det gjelder forsikringsdelen må vi avvente hans forklaring i retten, sier bondens forsvarer, advokat Rasmus Dannevig Woxholt, til NTB.

Det er ikke kjent hvordan den tidligere regnskapssjefen stiller seg til tiltalen. NTB har ikke lykkes med å få en kommentar fra hans forsvarer, advokat Berit Reiss-Andersen.

– Veldig alvorlig

Gartnerhallen ble etablert i 1930 og eies av 1.165 frukt- og grøntprodusenter. Det er Norges største organisasjon for produsenter som dyrker frukt, bær, grønnsaker og potet.

Samvirkeorganisasjonen satte våren 2017 i gang egne undersøkelser da en ansatt meldte fra om at sore summer kunne ha vært urettmessig overført fra organisasjonen gjennom en årrekke.

– Vi fikk en henvendelse som gjorde at vi satte i gang noen undersøkelser, og det var da vi skjønte at det var grunn til å anmelde saken til Økokrim og få den håndtert i rettsapparatet. Han som var regnskapssjef, sluttet på dagen da vi forsto at det var grunn til å politianmelde saken, sier administrerende direktør Elisabeth Morthen i Gartnerhallen til NTB.

– Dette er en veldig alvorlig sak for Gartnerhallen, og det er klart at en så stor underslagssak har preget organisasjonen. Vi har satt i gang egen gransking som pågår fortsatt. Vi avventer nå både rettsforhandlingen og rapporten fra granskingen som forhåpentlig vil gi oss svar på hvordan dette kunne skje, sier Morthen.

Det er satt av åtte dager til hovedforhandlingen i Oslo tingrett.

