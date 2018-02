Se Manchester United mot Chelsea på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo søndag fra kl. 14.15. Avspark kl. 15.05.

José Mourinho og Antonio Conte har vært i en heftig ordkrig denne sesongen, og søndag møtes managerprofilene på Old Trafford. Mourinho og Conte virker imidlertid å ha lagt ned sablene før gigantduellen, for på pressekonferansen ønsket ingen å si noe om hverandre.

– Jeg vil snakke om det, så jeg kommer ikke til å gjøre det. Han er en veldig god manager med et fantastisk lag, og det er det som betyr noe for meg, sier Mourinho.

– De tingene vi har sagt tilhører fortiden. Det er greit for meg, og jeg er ikke interessert i å snakke om det, sier Conte, og gjentok det samme svaret da han fikk spørsmål om han kom til å ta Mourinho i hånden på søndag.

Mourinho har ledet Chelsea i to perioder og til tre Premier League-titler. Manchester United-manageren har tidligere vært åpen om kjærlighetsforholdet til London-klubben, men det er ikke lenger så sterkt.

– Det betyr mindre og mindre for meg å spille mot Chelsea. I år er det allerede to år siden jeg dro og neste sesong vil det være tre år, så mer og mer mister jeg følelsen jeg hadde da jeg var manager for Chelsea. Det viktigste med kampen er at to av de beste lagene i England møtes. Det er de to største klubbene i landet mot hverandre, mener Mourinho.

Begge managerne er kjent for å ha en forsiktig inngang til toppkampene.

– Ønsker du seier og tre poeng, kan du ikke miste balansen i laget. Vi må spille med balanse og intelligens og forstå når du kan angripe. Vi må spille med stor oppmerksomhet, mener Chelsea-manager Conte.

Ander Herrera måtte ut med skade etter et drøyt kvarters spill i 0-0-kampen mot Sevilla onsdag, og Mourinho sier at midtbanespilleren kommer til å være ute i mellom to til seks uker. Conte kunne opplyse at Ross Barkley, Tiemoué Bakayoko og David Luiz er de eneste utilgjengelige Chelsea-spillerne.