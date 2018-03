I vinterkulda i Sarpsborg jobbes det på spreng for å klargjøre den nye sittetribunen, som skal være klar til serieåpningen mot Rosenborg søndag. Påbyggingen er nødvendig dersom de skal oppfylle kravene om å spille europacup på stadion.

– Akkurat nå ser det ut som en byggeplass her, men vi skal blir ferdige. Det ser bra ut både byggemessig og sportslig, sier klubbens styreleder, Cato Haug.

Har handlet et helt lag

Noen meter lenger unna mønstrer Geir Bakke og Tom Freddy Aune en helt fersk tropp. Tolv nye mann er hentet inn. Det er litt å henge fingrene i før åpningen.

– Tolv nye spillere. Du gjør det ikke lett for deg selv?!

– Jeg har ikke for vane å gjøre det, men når man har hatt noen etablerte over tid, og man kan se i krystallkula at det kan bli tungt å få spilletid i tiden som kommer, da må man gjøre noen grep for å røre litt i gryta og fornye seg. Det blir som å starte litt med blanke ark, sier Sarpsborg-treneren.

Harmeet Singh kom inn som tolvte mann forrige uke fra Kalmar. Et nytt blad Elyounoussi har fått proffkontrakt. Broren til «Moi» – Anwar – får sjansen i A-stallen i år. Inne er også blant andre Mikkel Agger, Orri Omarsson, Usman Mohammed og Alexander Ruud Tveter.

– Vi har ikke hentet så mange som laget skal strekke seg etter, men heller spillere som kommer inn og skal strekke seg etter laget. Det er en formidabel jobb som skal gjøres, det sier seg selv, sier Bakke.

Sarpsborg 08 har hele tiden vært den nøkterne klubben som har handlet fornuftig og bygget stein for stein. De har imponert på flere områder, ikke minst med spillersalg som har gitt god fortjeneste. Sist ut var Krépin Diatta og Sigurd Rosted, som gav omlag 34 millioner til klubbkassa. Nå mener ledelsen at klubben også er moden for noen tøffere målsettinger og krav.

Dobler budsjettet

De mer enn dobler budsjettet fra 46 millioner kroner i 2017 til 96 millioner i 2018. En formidabel økning på 50 millioner, som dels skyldes spillersalgene de tar med seg inn i årets budsjett. Nå er målet medalje i Eliteserien innen tre år.

– For noen år siden sa vi at vi skulle være en topp 20 klubb, så ble det topp ti og nå sier vi medaljekandidat. Det er klart det skaper forventninger, men vi har også levert de siste årene. Vi kjempet om medalje for to år siden, vi tok medalje i fjor. Vi synes tiden er inne nå, og vi må tåle den forventningen, sier Cato Haug.

Også spillene liker at det stilles litt krav til laget som lenge har kunnet slå nedenfra.

– Vi ønsker ikke å være et lag som bare er med, så press er bare kult det. Det blir et Sarpsborg-lag som styrer matcher, har høyt press, mye intensitet. Mange gode resultater, forhåpentligvis, sier Sarpsborg-spiller Amin Askar.

Tar ikke av

– Dere har doblet budsjettet, handlet spillere og snakker medalje. Du er ikke redd dere blir for store for fort?

– Det er noe vi snakker om hele tiden, hver dag. Det er en risiko for det at forventningene blir så store og så innfrir vi ikke. Så blir vi så lik alle andre at vi ikke har den styrken vi har hatt hele tiden, men vi er de samme folkene. De fleste har vært med de siste åtte-ti årene. Vi har ikke endret oss og er ganske trygge på at vi skal ha beina plantet på jorda i årene fremover, sier Cato Haug.

Men ledelsen bedyrer at de ikke vil miste fotfestet og den nøkterne kulturen som er bygget opp i Sarpsborg.

– Om vi skulle bli nummer åtte et år, er det ingenting som er rasert for det. Geir Bakke har ikke blitt en dårligere trener om vi blir nummer åtte. Vi vinner sammen, og vi taper sammen, sier Haug.

– Vi liker best å slå nedenifra. Men press må vi lære oss å leve med. Dersom forventningene er høye til oss, så skal vi håndtere det, avslutter Geir Bakke.